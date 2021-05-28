Ушла из жизни Наталья Павлова

25 мая на 58-ом году жизни в Москве скоропостижно скончалась наша землячка Павлова Наталья Витальевна — яркая, многогранно талантливая, необычайно харизматичная женщина, певица, музыкант и композитор, педагог.

Владимирское детство

Наталья Витальевна — старшая дочь ушедшего из жизни в сентябре 2020 года известного владимирского поэта и журналиста, много лет проработавшего в «Призыве», Волкова Виталия Александровича.

Родившись в творческой интеллигентной семье, Наташа рано проявила свой многогранный талант. Училась в средней школе № 15 и в музыкальной школе по классу фортепиано. Благодаря своим организаторским и «рано проснувшимся» педагогическим способностям, стала незаменимой помощницей учителя музыки. Ей даже доверили руководить школьным хором.

Также с упоением и полной самоотдачей она занималась в театральном кружке Дворца пионеров. Поколение 70-х наверняка вспомнит, как сопереживали героям постановки «А зори здесь тихие» с участием Наташи Волковой.

Каждый школьник того времени выписывал не только журналы «Пионер» и «Костер», но и владимирскую газету «Комсомольская искра». Не мудрено, что, благодаря папе — талантливому журналисту, у Наташи «сработали» и журналистские гены. Многие годы материалами талантливой девочки – заметного корреспондента пестрили страницы известной владимирской газеты.

Большой путь

Неуемная энергия, переполняющее желание проявить себя, юношеский максимализм подтолкнули Наташу Волкову рано выпорхнуть из домашнего гнезда.

Окончив школу с золотой медалью, собрав в портфолио «свидетелей» своих юношеских заслуг (дипломы, грамоты, благодарности, статьи и пр.), Наташа поехала покорять Москву. Легко и просто поступила в Московский государственный институт культуры на специальность «Культурно-просветительская работа».

Привлекательная внешность, кладезь ума и таланта, умение общаться, заражать своими идеями и создавать определенную атмосферу, организаторские способности, в конечном счете, создали из обычной владимирской девчонки Наташи Волковой яркую творческую личность – предмет притяжения и обожания родных и друзей, учеников и коллег, единомышленников.

Она щедро дарила себя, свой талант, свой творческий потенциал знакомым и незнакомцам, ученикам, зрителям в концертном зале, всем, кому посчастливилось с ней общаться, стоять рядом на сцене, слушать и внимать.

С 80-х годов, еще с первого курса института, Наталья до последнего дня была незаменимой и ярчайшей солисткой Народного ансамбля России «Гренада» – необычайного явления на российской эстраде (руководители — супер- мультиинструменталист Сергей Владимирский и Татьяна Владимирская). В репертуаре ансамбля были фольклор и рок, классика и джаз, собственные сочинения и старинные романсы… Высокий профессионализм участников «Гренады» не раз был отмечен отечественной и зарубежной прессой.

Неуемная творческая энергия, желание передать накопленный музыкальный опыт заставили Наталью Витальевну более 30 лет назад создать свое детище – творческое объединение «Колокол», которое включает в себя: Ансамбль «Колокол», Клуб студенческого творчества «Премьера», в рамках программы «Московское долголетие» ансамбль «Молодая душа». В 2008 году Ансамблю «Колокол» было присвоено звание Народного.

Педагогический труд и творчество Натальи Витальевны Павловой были высоко оценены. Она — лауреат Международных фестивалей и конкурсов в Болгарии, Австрии, Грузии, Германии, Греции, Италии, Бельгии, Марокко, Нидерландах, Чехии, Польше, Словакии, Тунисе, Аргентине. Неоднократно отмечена наградами.

Наталия Витальевна была одной из тех, кого всегда будет не хватать всем коллегам, партнерам, друзьям, всем тем, кто ее знал.

К большому сожалению, потеря невосполнима.

Мудрые говорят, что жизнь человека продолжается, пока живет память о нем. Вечная память о Павловой Наталии Витальевне навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег – всех, кому довелось с ней общаться, работать, а также видеть и слышать на сцене.

Последний раз жители Владимира могли видеть Наталью Витальевну во время вечера 24 января нынешнего года, посвященного памяти ее отца — Виталия Александровича Волкова, во Владимирском областном Доме работников искусств.

Сегодня, 28 мая 2021 г., в Москве при массовом стечении друзей, коллег, учеников, поклонников из России и зарубежья состоится прощание с Натальей Павловой.