С 21 мая 2021 года вступают в силу изменения законодательства, предусматривающие возможность получения налогоплательщиками – физическими лицами инвестиционных и имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на приобретение жилья и уплату процентов по целевым займам (кредитам) в упрощенном порядке.

В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС России, смогут получить такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.

Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно ознакомиться на промо-странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/).