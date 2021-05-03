Умер художник Виктор Шамаев

Ушёл из жизни художник Виктор Шамаев. Его называли «гроссмейстер акварели»: его излюбленным материалом всегда была акварель. Они написал сотни картин. Месяц назад Виктору Ивановичу исполнилось 92 года. Прощание с художником состоится 5 мая в 12 часов по адресу: город Владимир, улица Вокзальная, 47.

Департамент культуры администрации Владимирской области опубликовал сегодня некролог, посвященный Виктору Ивановичу Шамаеву. «Призыв» приводит его текст полностью.

Виктор Иванович Шамаев

Во Владимире ушёл из жизни Виктор Иванович Шамаев, советский и российский художник-акварелист, график, заслуженный работник культуры России, член Союза художников России, ветеран войны и труда. Месяц назад он отметил свой 92-й день рождения. Несмотря на то, что находился в больнице, был бодр духом и строил планы.

Родился Виктор Иванович 4 апреля в деревне Михейково Юрьев-Польского района Ивановской промышленной области (с 1944 года – Владимирской области). Детские и школьные годы провёл в Кольчугино. Во время Великой Отечественной войны был учеником в мастерской художника и работал его помощником на Кольчугинском заводе по обработке цветных металлов им. С. Орджоникидзе.

В 1948 году он окончил Рижское архитектурно-художественное училище, а в 1958 году — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

По окончании училища Виктор Шамаев приехал во Владимир. Здесь он быстро включился в современную творческую жизнь, работал в мастерских Владимирского отделения Художественного фонда России.

Много занимался реставрацией росписей, мозаик, фресок. Кроме того, выполнял монументальную живопись на современных зданиях и сооружениях. Много сил отдал работе по украшению общественных зданий города Владимира. Им оформлены внутренние помещения Владимирского планетария, Владимирский Государственный университет, где написаны портреты ученых, областная и городская библиотеки, где он создал мозаичные портреты Горького, Маяковского, Есенина, мозаики и роспись интерьеров в цехах и столовой Владимирского тракторного завода, музыкальная школа №2 и многие другие здания и помещения.

Художник пробовал себя в разных техниках, но основная творческая деятельность была связана с акварельной живописью.

Виктор Шамаев стал признанным мастером акварели, его работы отличала высокая культура письма. Много путешествовал по России, после поездок появились серии работ «Урал», «Север», «Заполярье», «Наедине с Россией».

Выставлялся на всесоюзных, всероссийских и зарубежных выставках, на выставке в Германии Шамаева назвали «гроссмейстером акварели».

Наряду с плодотворной творческой деятельностью Виктор Ивванович много времени отдавал общественной и просветительской работе. С 1990 проводил многочисленные бесплатные мастер-классы в учебных заведениях Кольчугино, Радужного, Владимира.

С 2016г организовал и вёл единственный в России некоммерческий художественно-образовательный проект «Искусство идет к детям», благодаря которому в стенах общеобразовательных школ проходили персональные выставки художников. Виктор Шамаев щедро делился с детьми секретами мастерства, открывая для них волшебный мир творчества. Пять выставок живописца в образовательных учреждениях прошли под общим названием «Наедине с Россией».

Был удостоен целого ряда наград, в их числе серебряная медаль «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России. За выдающиеся заслуги в области культуры и изобразительного искусства перед Владимирской областью художник был удостоен знака великого князя Андрея Боголюбского. В 2020 году был награждён памятной медалью Президента РФ В.В. Путина за организацию акции «Художники — медикам» в рамках общероссийского движения «Мы вместе». В ходе акции было собрано более 50 живописных и графических авторских произведений, которые переданы 30 медицинским учреждениям Владимира и области.

Департамент культуры Владимирской области выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам, ученикам Виктора Ивановича Шамаева в связи с его кончиной и разделяет боль невосполнимой утраты. С нами навсегда останутся его жизнеутверждающие работы и светлая память о большом мастере и замечательном человеке.