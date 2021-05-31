Умер депутат Законодательного Собрания, журналист Иван Лютков

За четыре дня до смерти в своем личном аккаунте в Инстаграме Иван Лютков написал: «Ну что, вот еще на один год счет увеличился! 3:7 теперь! Благодарю родителей за все и судьбу, которая дала много приятного и неприятного опыта». Спортивный болельщик даже возраст отметит, как счет на табло. А уже 30 мая всех, кто знал Ивана, потрясла новость: депутат Законодательного Собрания, известный журналист Иван Лютков умер.

По информации издания «Владимирские ведомости», тело Ивана нашли в собственной квартире родители, вернувшись домой с дачи. Сегодня слова соболезнования родным и близким погибшего выражают политики и журналисты.

На своей странице «ВКонтакте» Иван Лютков отметил любимую цитату: «Жизнь коротка, но слава может быть вечной».

Похоронят Ивана Люткова 2 июня в селе Коверино Камешковского района Владимирской области. Прощание начнётся с 9.45 в бюро судебно-медицинской экспертизы (улица Большая Нижегородская, 65а).

В «Призыве» многие знали, общались и дружили с Иваном. Лично я помню его со студенческой скамьи. Он учился в группе на год младше меня во Владимирском государственном университете по специальности «Журналистика». За два года до окончания вуза вместе мы сняли фильм к юбилею нашей кафедры. Наверное, это был первый опыт его работы за кадром.

Уже тогда было понятно: молодой человек выбрал свою профессию. Легкий и уверенный в себе одновременно. Веселый и отзывчивый парень с большой камерой на плече. Именно его глазами долгое время телезрители «Шестого канала» смотрели на жизнь, которая отмерила ему такой короткий путь.

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…На уход из жизни Ивана Люткова отреагировали в соцсетях многие его друзья и коллеги. «Призыв» даёт подборку этих публикаций.

Он так много не успел

Сегодня пришло страшное известие — ушел из жизни наш коллега-депутат Иван Лютков. Не укладывается в голове, как такое могло случиться… Буквально несколько дней назад Ивану исполнилось 37 лет. Всего 37… Полный сил, энергии, идей, он так много не успел.

Одаренный журналист, человек с яркой жизненной позицией, со своим независимым мнением, чем бы он ни занимался — будь то работа в СМИ или депутатская деятельность — Иван всегда искренне стремился сделать жизнь вокруг лучше, принести пользу и помочь тем, кто рядом. Я знаю, как внимательно, скрупулезно он вникал во все вопросы, которые мы обсуждали, принимал решения, только до конца разобравшись и сформировав для себя свою собственную аргументированную позицию.

Мы скорбим и потрясены уходом этого хорошего, честного человека. Нам всем его будет очень не хватать. Глубокие соболезнования родным и близким Ивана. Сил пережить эту потерю, — отметил на официальном сайте Законодательного Собрания Владимирской области председатель ЗС Владимир Киселев.

Соболезнования губернатора

Оборвалась жизнь моего товарища, однопартийца, талантливого журналиста, депутата Законодательного Собрания Ивана Люткова. Всего 37 лет. Неравнодушный, добрый, искренний, творческий человек…

Всей душой соболезную родным и близким Ивана, — написал на своей странице в социальных сетях губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Больше, чем друг

Сегодня на 38-м году из жизни ушёл мой хороший друг, коллега, товарищ и в некоторых вопросах наставник Иван Игоревич Лютков. Нас связывает дружба длиной в 12 ярких лет. Часто мы с ним не сходились во мнениях, спорили, но это никак не сказывалось на наших отношениях.

Частенько вместе дурачились, снимали забавные ролики, разыгрывали коллег, наслаждались каждым моментом жизни. Совместно сколотили коллектив «Привкус пассатижей», который до сих пор успешно выступает в интеллектуальных и околоинтеллектуальных играх.

В трудную минуту поддерживали друг друга. Я со сломанной рукой, ты с переломанной ногой. Забавно — да. Но это жизнь. В последнее время мы стали меньше общаться, но это никак не повлияло на наши отношения. Я запомню тебя весельчаком, балагуром и добрым человечком.

Совсем недавно депутату Законодательного Собрания Владимирской области Ивану Люткову исполнилось 37 лет. Это не тот возраст, когда надо вот так внезапно взять и уйти… Я не верю.

Не думал, что будет так тяжело в этот раз складывать слова в предложения и правильно их подбирать. Ещё увидимся, Ваня, обязательно увидимся. Пусть земля будет пухом, – написал на своей странице в социальных сетях координатор по работе со СМИ регионального отделения ОНФ Михаил Мойсеянчик.

Терпеливый оператор

Он был общительным и весёлым. Постоянно шутил, всегда был в хорошем настроении. И ещё он был очень терпеливым оператором. Он спокойно сносил все хотелки журналистов. Помню, мы с ним однажды писали стендап, и у меня никак не получалось выговорить фразу полностью. Я только начала тогда работать, очень нервничала. Другой бы уже психанул, ругался бы. А Ваня молча стоял за камерой и ни разу не упрекнул меня, хотя на стендап мы потратили минут 20, — рассказала редакции «Призыва» бывшая коллега по телеканалу «ТВ 6 — Владимир» Валерия Саенко.