Цены на яйца, сахар и морковь снова выросли

Стоимость продуктов первой необходимости в магазинах и на ярмарках Владимирской области увеличилась в марте и апреле текущего года. Подорожали яйца, за два месяца сразу на 8,5%. Таковы наблюдения специалистов Владимирстата. Отборная категория стоит 90-99 рублей в сетевых магазинах. Покупатели обратили внимание, что на ярмарках Владимира в майские праздники цены на яйца стали немного снижаться. Они считают, что причина в том, что Пасха прошла. Спрос начал падать, а за ним и цены пошли на убыль.

— Среди продовольственных товаров в марте наблюдалось значительное повышение цен на мясо кур – на 5,9%, окорочка куриные – на 5,3%. Прирост цен на сахар-песок составил 3,2%, на масло подсолнечное — на 0,6%. Среди других продовольственных товаров отмечен значительный рост цен: кальмары мороженые – на 13,3%, майонез – на 7,3%, соки фруктовые – на 4,6%, шоколад – на 3,3%, вермишель – 2%, — сообщают специалисты Владимирстата.

49 рублей за кг – средняя цена на сахар. Плюс 15 рублей с прошлого лета

В апреле стала дорожать свинина, а также колбасные изделия из этого мяса. Все дело опять же в повышенном спросе. Владимирцы ринулись на природу и на дачи готовить шашлыки. Сейчас, в майские праздники, на ура разбирают сардельки, шпикачки, а также готовый шашлык. Его делают как небольшие сетевые магазины, так и крупные гипермаркеты. Шашлык из свиной грудинки можно купить по акции за 240 рублей за кг, а вот за килограмм шпикачек просят 450 рублей. Для сравнения, куриные крылья в маринаде стоят 370 рублей за кг. Также на ценовой политике отражается снижение объемов производства мяса. В январе-марте 2021-го хозяйства всех категорий произвели 9,6 тысяч тонн мяса. Прирост минимальный — 0,4% по сравнению с прошлым годом. Свыше 4,5 тысяч тонн мяса курицы произвели во Владимирской области за первые три месяца нынешнего года. На тысячу тонн меньше — мяса крупного рогатого скота. И всего 4 тонны свинины. Сказалось, видимо, существенное подорожание кормов для животных. Ну, а недавняя эпидемия африканской чумы подкосила свиноводство.

Жителей Владимирской области не останавливают ограничения МЧС. На майские в области введен особый противопожарный режим. Как «Призыв» сообщал ранее, запрещено даже разведение огня на территории своих участков. Обозреватели нашего интернет-издания детально изучили безопасные места для приготовления шашлыков и составили список для наших подписчиков.

В апреле также стали расти цены на морковь, лук, огурцы. Хотя пупырчатые в марте, наоборот, дешевели. Огурцы из владимирского комбината «Тепличный» за счет увеличения объемов урожая каждую неделю немного дешевеют. О том, какие свежие овощи можно купить сейчас в торговых точках «Тепличного», можно прочитать здесь.

Федеральные СМИ отмечают, что с начала года продовольственные товары подорожали на 3,85%. По данным Росстата, сильнее всего в апреле цены увеличились на яйца (+6,8%), сахар (+1,88%), подсолнечное масло (+1,35%), крупу и бобовые (+1,29%), овощи (+1,0%), мясо и птицу (+0,89%). Сметана, пшено, мед и пиво зарубежных торговых марок, напротив, подешевели на 0,1–0,4%. Среди овощей сильнее всего подорожали свекла (+20,1%), морковь (+9,6%), капуста (+8,5%), картофель (+7,2%), лук (+3,5%). При этом цены снизились на помидоры (-5,9%), апельсины (-3,7%), груши (-2,0%), огурцы (-1,6%).

Издание «Коммерсант» сообщает, что с начала года индекс потребительских цен в целом вырос до 2,8%. По итогам года правительство ожидает инфляцию в стране на уровне 4,5%. По прогнозу Банка России, инфляция к концу года составит 4,7–5,2%. По оценкам Минэкономики, пик годовой инфляции в стране пришелся на март. В апреле аналитики зафиксировали рекордный рост инфляционных ожиданий граждан и компаний.