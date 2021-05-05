Трое несовершеннолетних пострадали в крупном ДТП в Вязниковском районе

Трое несовершеннолетних пострадали в крупном ДТП на федеральной трассе М-7 «Волга». Авария произошла в 6 часов утра в Вязниковском районе около деревни Коурково. На трассе столкнулись сразу три автомобиля. В результате происшествия пострадали четверо человек, в том числе дети в возрасте 8, 10 и 17 лет. Они были доставлены в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба регионального управления УМВД. Об их состоянии на данный момент ничего не известно. Еще один человек — водитель большегруза — погиб.

— По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим большегрузом, — информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

В ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

В результате ДТП один из большегрузных автомобилей вспыхнул. Ликвидировать возгорание пришлось сотрудникам МЧС. Как сообщает пресс-служба ведомства, огонь распространился на площади 45 квадратных метров. На месте аварии работали 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 10 человек и 2 единицы техники.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, хорошо виден сначала столб дыма, а потом открытый огонь. Заметно, что кузов одного большегрузного автомобиля развернуло поперек трассы, а второй грузовик завалился на бок и горит.

На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Инспекторы ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения. Очевидцы аварии сообщают о многокилометровой пробке на месте ДТП. Движение на данном участке пути затруднено.

На месте аварии движение сильно затруднено.

Установить все обстоятельства произошедшего еще только предстоит. Пользователи социальных сетей предполагают, что водитель большегруза мог уснуть за рулем. Так это или нет, сейчас сказать сложно. Информация дополняется.