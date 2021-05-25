Тренер по тхэквондо: Покров знают во всем мире

Маленький город во Владимирской области знают все, кто занимается тхэквондо, говорит заслуженный тренер страны Сергей Паращук. Причем не только в нашей стране. Среди чемпионов Европы и мира ребят из Покрова немало. Портреты лучших из лучших сегодня украшают зал местной спортивной школы. И все они ученики одного наставника, который за годы в спорте стал уже легендой.
— Конкретно в тхэквондо Покров знает весь мир. Ребята ездят с нашим флагом, фотографируются на подиуме. У меня только в спортивной школе больше 140 кубков. Плюс в кабинете еще 50 и дома штук 20. Всего около 220 кубков у нас. Часть еще у ребят на руках. И все наши победы, за которыми стоит огромный труд и самих спортсменов, и наставников, — рассказал Сергей Паращук «Призыву».
Сергей Паращук воспитал десятки чемпионов.
Сейчас в спортивной секции Сергея Паращука занимаются 60 ребят. Среди них есть уже те, кто поднимался на подиум континентальных и мировых первенств. В городе занимаются дети разных возрастов. Всего три группы. Наставник говорит, что главный секрет успеха – в регулярных занятиях. Чемпионы тренируются по восемь раз в неделю. И это только обязательный график. Кроме этого, самые лучшие дополнительно приходят в зал самостоятельно. В итоге за семь дней на тренировки уходит до 30 часов.
— Мне кажется, что я строгий тренер. Но в меру. Потому что моя строгость, как я говорю своим ученикам, всегда во благо. Я могу наказать, могу поругать. Но я считал и считаю, что для того, чтобы был результат, я должен найти любые средства, чтобы его добиться, — говорит Сергей Паращук. — Я должен вселить в них уверенность в том, что не надо бояться. И настроить их психологически, что тоже очень важно. Это может быть даже половина победы. Поэтому я стараюсь внушить им, что ты можешь, ты должен это сделать, чтобы они бились в полную силу. За меня, за себя, за родителей и за того парня!
Ученики – особая гордость легендарного тренера. Среди тех, кто закончил выступать сам, немало тех, кто пошел по стопам своего наставника и стал заниматься с детьми. Специалисты из Покрова востребованы по всей стране. Ребята работают и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Сам Сергей Паращук останавливаться на достигнутом не собирается. Несмотря на годы в спорте, интерес к делу у него по-прежнему высок. О человеке, который воспитывает чемпионов, новый выпуск программы «Наши люди».
Полина Тарбеева
Фото и видео «Призыва»
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