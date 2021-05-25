Тренер по тхэквондо: Покров знают во всем мире

Маленький город во Владимирской области знают все, кто занимается тхэквондо, говорит заслуженный тренер страны Сергей Паращук. Причем не только в нашей стране. Среди чемпионов Европы и мира ребят из Покрова немало. Портреты лучших из лучших сегодня украшают зал местной спортивной школы. И все они ученики одного наставника, который за годы в спорте стал уже легендой.

— Конкретно в тхэквондо Покров знает весь мир. Ребята ездят с нашим флагом, фотографируются на подиуме. У меня только в спортивной школе больше 140 кубков. Плюс в кабинете еще 50 и дома штук 20. Всего около 220 кубков у нас. Часть еще у ребят на руках. И все наши победы, за которыми стоит огромный труд и самих спортсменов, и наставников, — рассказал Сергей Паращук «Призыву».