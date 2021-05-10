Тело охотника выловили из заводи Нерли

9 мая в заводи реки Нерли в районе села Баскаки Суздальского района, у садоводческого товарищества «Старица» обнаружили тело мужчины 1981 года рождения. О его пропаже в экстренные службы сообщили родственники. На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Владимирской области и аварийно-спасательного формирования, группировка водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части МЧС.

На данный момент известно, что житель Суздальского района приехал в СНТ «Старица» накануне. Вечером он отправился на охоту и не вернулся. На его поиски вышли родственники, но найти не смогли. Утром они продолжили поиски и обнаружили на берегу личные вещи пропавшего. После этого они вызвали экстренные службы.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 12 человек, 3 единицы техники, 1 плавсредство.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Есть версия, что охотник подстрелил утку и вошел в воду, чтобы достать добычу. Он мог не знать рельеф дна и соскользнуть.

— К сожалению, несоблюдение правил безопасного поведения привело к трагедии. Главное управление МЧС России напоминает о том, что категорически запрещено выходить на незнакомые водоёмы, особенно в одиночку. Осторожность и разумные действия помогли бы избежать трагедии, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

СПРАВКА: В 2020 году на водных объектах Владимирской области зафиксировано 24 происшествия. Погибли 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Ранее «Призыв» сообщал, что 30 апреля в Гусь-Хрустальном районе двое мужчин вытащили девушку из тонувшей машины. Она не справилась с управлением и вместе упала в речку Гусь. Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин предотвратили трагедию. Пострадавшей была оказана первая помощь. Обошлось без серьезных травм. Решается вопрос о поощрении ее спасителей.