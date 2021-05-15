Талантливые дети со всей области помогут Русскому оркестру почтить память Василия Андреева

Сегодня, 15 мая, в 16 часов во Владимире, в Концертном зале им. С.И. Танеева, состоится концерт «Музыкальное посвящение Василию Андрееву» (6+). Русский народный оркестр областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Антонова почтит память человека, благодаря которому, по сути, существует.

Дело жизни

Делом всей жизни Василия Андреева стало возрождение и популяризация русских национальных инструментов, находившихся на грани исчезновения. Детищем музыканта стал первый в мире оркестр русских народных инструментов – Великорусский оркестр, популярный не только в России, но и в Европе и США.

В этот вечер вместе с нашим Русским оркестром на сцену поднимутся юные музыканты со всей области.

— Дети, играющие на русских народных инструментах, и Василий Васильевич Андреев, которому исполняется в этом году 160 лет, — рассуждает художественный руководитель Русского оркестра Анатолий Антонов. — Казалось бы, какая связь?! Но не было бы Андреева, не было бы русских народных инструментов. Он их не изобрел, но он восстановил утерянный пласт нашей культуры. Скрипач с профессиональным музыкальным образованием, композитор увлекся балалайкой, случайно услышав ее в одной из губерний России. Впервые в истории мировой культуры он собрал русские народные инструменты в целый оркестр. Это было в 1888 году.

Патриот и первооткрыватель

Поначалу это были только балалайки. Потом неожиданно для всех Андреев открыл домру, которая гораздо старше балалайки. Скрипичные мастера воссоздали ее для него по случайно обнаруженному где-то в подвале разбитому инструменту. Домра широко применялась скоморохами на Руси в XVI-XVII веках, но, начиная с XVII века, после выхода ряда церковных и государственных указов скоморошество подвергалось гонениям. С исчезновением скоморохов исчезла и домра.

Андреев вывел домру вместе с балалайкой на уровень профессионального музыкального инструмента.

Сначала наши владимирские рожечники прогремели на всю Европу, а потом и оркестр Андреева. Его приглашали и в светские салоны, и на большие концертные площадки. Великорусский оркестр исполнял отрывки из опер и балетов, фортепианные пьесы и произведения самого Андреева. Он писал вальсы, мазурки, польки, полонезы. На вечере памяти обязательно прозвучат отдельные произведения Василия Васильевича. Ансамбль балалаечников детской музыкальной школы № 2 г. Владимира исполнит его мазурку № 2, а ансамбль областного музыкального колледжа – «Венский вальс».

— В истории музыкальной культуры до Андреева не было профессиональных оркестров народных инструментов, — подчеркивает Анатолий Антонов. – После него стали создавать свои оркестры Китай, Средняя Азия, Вьетнам, Монголия. И Европа заразилась. Самое популярное Общество любителей русской балалайки находится в Швеции. Альты, басы, контрабасы на основе народных инструментов – это тоже было внедрением Василия Васильевича Андреева. Их же в природе не существовало. Его деятельность на многие десятилетия определила мировую культуру, и нам следует сохранять ее.

Погружение в родную культуру

На вечере памяти Василия Андреева вместе с Русским оркестром выступят учащиеся областного музыкального колледжа и музыкальных школ Владимира, Александрова, Коврова, Мурома и Селиваново. Это хорошая практика и для юных музыкантов, и для их педагогов.

— Одно дело – выступать с концертмейстером, который подхватит ребенка в любом месте, — поясняет Анатолий Иванович, — и другое – оркестр, когда надо точно выполнять то, что написано в нотах. Сначала ребенок теряется, затем втягивается, а потом ему и нравится. Оркестр звучит, а он солирует.

Самому юному участнику – 7 лет. Ему даже специальный стул сделали, потому что с обычного ноги до пола не достают. Конечно, он сыграет небольшую пьеску, но, кто знает, может, этот концерт станет толчком к его будущей профессии.

— Это факт, что у нас нет проблем с кадрами, — говорит Анатолий Антонов. – У нас ушли два человека, и на их место уже есть люди. Все участники нашего оркестра – это выпускники наших музыкальных школ. Мы следим за каждым ребенком, который там начал более-менее талантливо играть. И еще бы к нам люди пришли, но мы не можем всех желающих взять. У нас даже конкурс имеется.

Анатолий Иванович признается, что обучал бы игре на русских народных инструментах всех детей. Он вспомнил хороший опыт в одной из общеобразовательных школ Мурома, где два преподавателя из целого класса сделали оркестр. Два-три раза в неделю занимались с ними, и через год они уже выступали. А через 2-3 года конкурировали с оркестрами музыкальных школ на конкурсах, и даже брали Гран-при.

— Конечно, нам не надо такое количество профессиональных музыкантов, — поясняет свою позицию Анатолий Антонов. – Кто-то же должен и хлеб печь. Но занятия музыкой на русских народных инструментах – вот он, патриотизм, вот следование нашим традициям, вот погружение в культуру своей родины.