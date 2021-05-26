Таксист устроил погоню с ДПС во Владимире

Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были организовать погоню за водителем такси, который проигнорировал требование остановиться. Заезд на больших скоростях продолжался недолго. Водитель промчался мимо патруля ГИБДД на улице Большой Нижегородской и был остановлен уже на Ильинской-Покатой.

Водитель такси ехал без документов.

Однако нескольких метров лихачу хватило, чтобы подвергнуть опасности пешеходов. Если верить социальным сетям, уходя от преследования, он чуть не задел группу детей. Однако в пресс-службе правоохранительных органов нам эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

— Возле дома 27 а по улице Большой Нижегородской была предпринята попытка остановки автомобиля «Volkswagen Polo» с помощью проблесковых маяков и громкоговорящего устройства. Он не остановился. А когда его догнали, оказалось, что у него есть признаки алкогольного опьянения, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления ГИБДД. – Однако от медосвидетельствования он отказался, не стал в прибор дуть и не поехал в наркологию.

В общей сложности, по информации правоохранительных органов, на водителя было составлено сразу три протокола об административных правонарушениях. Он отказался не только от медосвидетельствования, но и не остановился по требованию сотрудника полиции. Кроме того, у мужчины не было с собой никаких документов. Оплатить водителю придется и штрафстоянку, на которую был эвакуирован автомобиль.

Известно, что нарушителю закона 46 лет. Он житель областного центра. По городу передвигался на брендированном автомобиле, который принадлежит юридическому лицу. При этом уточнить, спешил таксист на выезд или катался по вечернему Владимиру по личным делам, в правоохранительных органах не смогли.

Внимание к таксистам

К сожалению, в последнее время таксисты все чаще оказываются в центре скандалов. Так, на днях водитель брендированного автомобиля прокатил за рулем маленького ребенка. Очевидец снял экстремальное путешествие на видео и разместил его в социальных сетях. По факту опубликованного материала УМВД России по Владимирской области организовало проверку.

Теперь, в случае если полиция установит личность человека за рулем, он будет привлечен к ответственности. Нарушителю закона может грозить штраф 30 тысяч рублей по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Кроме того, его могут привлечь по ч. 3 ст. 2.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения».

Резонансными становятся и аварии с участием автомобилей с шашечками. После каждого подобного случая пассажиры задаются одним и тем же вопросом, кому они доверяют свою жизнь. Между тем ответственные таксисты есть. И они борются за рейтинги комфортным вождением и интересной беседой.