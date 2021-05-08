Светлана Фоминых: «Сколько же осталось молодых вдов. Война их осиротила»

Эта история о Ефимии Поликарповне Митюковой, жительнице села Гавриловское Суздальского района. Или о бабушке Фимке, как её называли односельчане. Её муж пропал без вести в годы Великой Отечественной войны, и, оставшись одна, она до конца дней хранила верность любимому.

Ефимия Поликарповна поведала рассказ о своей жизни тогда еще совсем юной Светлане Фоминых. Что-то уже забыто, что-то недосказано, но уважение к таким преданным женщинам, вдовам героев будет жить вечно.

Первая красавица на селе

Ефимия Митюкова до войны была видной невестой: зажиточная семья, большое приданое, а главное – ее гордость – золотистая, шелковая, будто из солнечных лучей, коса. С такими богатствами любой жених – её. Долго искать его Ефимии не пришлось. Семён, паренёк из многодетной семьи, уже давно был влюблен в неё. И как-то на завалинке, где каждые выходные собиралась вся молодежь, признался девушке в любви. С тех пор они стали жить вместе. Нежность и теплота царили в их браке. «Привязала ты меня, Фимушка, этой косой, никуда мне от тебя не деться, — говорил Семён. – Сколько живу, столь и любить тебя буду». Но недолго были счастливы молодые люди. Началась война.

Пропал без вести

Эти страшные годы принесли трудности и тылу: весь колхоз работал с утра до вечера, денег не было, ставили трудодни. Но каждый старался послать какой-нибудь гостинец на фронт. Так сделала и Ефимия – продала косу, а вырученные деньги отправила Семёну, объяснив это тем, что не нужна ей эта красота без любимого.

С фронта муж часто отправлял ей весточки. Писал, что скучает, и сетовал, что детей не успели родить, а то у дочки бы такая же коса была. Но в 1943 году случилось несчастье. Получила Ефимия известие: «Пропал без вести».

Долго горевала девушка, но вскоре все поменялось. Стала она односельчан уверять: «Если пропал, так не убит, значит. Где-то воюет. Вот косу отращу, он и

вернётся». С того дня стала Ефимия каждую банную субботу мыть косу и припевать: «Лятят утки, лятят утки, лятят утки, два гуся, ково люблю, ково люблю, ково люблю, не дождуся…».

«Боле, чем наши бабы, никто так любить и ждать не может»

Давно уже Ефимия стала бабушкой, но и до тех пор разносилось красивое женское пение над селом. Местные привыкли, иногда подпевали ей. Но в то утро повисла тревожная тишина. Односельчане – к Фиме. А она с кровати встать не может. Тогда взяли её на руки и сами понесли в баню, попутно уговаривая затянуть песню, не сдаваться.

И вдруг зазвучали знакомые слова сначала тихо, затем мощнее, звонче: «Ково люблю, не дождуся». Жизнь в селе вновь стала спокойной, тихой и мирной. Заулыбались местные мужчины: «Эти-то не дождутся? Да боле, чем наши бабы, никто так любить и ждать не может. Потому как в крови у них это!».

По словам Светлана Фоминых, Ефимия Поликарповна, не имея своей семьи, дарили любовь чужим детям. Война, отняв у нее мужа, сделала её родной бабушкой для всех.