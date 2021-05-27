Суд продлил срок ареста похитителю ребёнка

Недавняя громкая история с похищением мальчика ещё не получила логического конца. Подозреваемому продлили срок ареста на три месяца. В следственном изоляторе он останется до 28 августа. Такое решение вынес Ковровский городской суд, удовлетворив ходатайство следователя. Резонансное преступление произошло в сентябре прошлого года.

История похищения

Мальчик (его возраст и место жительства мы, согласно закону, не называем) пропал по дороге из школы. Его поиски продолжались 52 дня. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди.

Похититель удерживал школьника в обычном доме на окраине деревни. Найти пропавшего ребёнка российским полицейским помогли зарубежные коллеги. По каналам Интерпола в МВД России поступила информация о публикациях в теневом сегменте Интернета. Там сообщалось о мужчине, который удерживает маленького мальчика.

Во время задержания мужчина признался в содеянном. Ребёнок находился в подвале, напоминавшем бункер.

Похититель готовился к преступлению заранее и тщательно соблюдал меры конспирации. Заранее подозреваемый приобрел автомобиль и дом с подвалом. 28 сентября, проезжая в районе посёлка, где жил мальчик, он заметил ребенка около пруда. Подозреваемый затолкал мальчика в машину и отвёз в свой дом.

Освободить ребенка удалось спустя два месяца. Мальчика обследовали медики. Никаких серьезных отклонений в его здоровье не обнаружили. О том, что ребёнок чувствует себя нормально, рассказал «Призыву» и отец первоклассника на следующий день после освобождения.

Школьник работает с психологом

Что касается школьника, то сейчас с ним продолжает работать психолог. Мальчик провел в заточении долгое время и до сих пор нуждается в квалифицированной помощи, рассказал на своей итоговой пресс-конференции экс-уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. Геннадий Прохорычев отметил, что ребёнок учится и уже адаптировался к занятиям.

— Проблемы до сих пор есть. Он боится темноты, часто сидит у окна. Поэтому ребенка не оставляют, с ним работают, — отметил Геннадий Прохорычев. — В школе у него всё хорошо. Мы поддерживаем с семьей мальчика связь.

Сейчас семья мальчика готовится отдохнуть на юге. Ребёнку важно восстановить в первую очередь душевное равновесие. Мальчика с родителями и братьями ждут в Краснодарском крае.

Камеры на автобусах

После похищения ребёнка школьные автобусы рекомендовали оснастить сразу двумя камерами видеонаблюдения. По словам Геннадия Прохорычева, простая мера позволит отследить, куда пошёл ребенок, покинув салон. В случае ЧП видео поможет сформировать маршрут ребенка и задаст верное направление поисков.

— Когда похитили школьника, было абсолютно непонятно, куда он пропал. Просто вышел из автобуса и исчез. При этом по камерам, которые были установлены в салоне, видно, что мальчик едет вместе с друзьями, шутит, у него все хорошо, — рассказал «Призыву» Геннадий Прохорычев. — Если бы ещё одна камера была установлена сзади автобуса и работала на улицу, правоохранители могли бы определить, куда начал двигаться первоклассник. Это небольшая, но возможность его найти.

Школьные автобусы оснастят камерами наблюдения.

Ещё одна рекомендация правоохранителей, основанная на опыте поисковой операции, касается родителей. Взрослым членам семьи желательно провожать учеников начальной школы до автобуса и встречать на остановке. Мама и бабушка похищенного ребёнка, говорит Геннадий Прохорычев, в день происшествия были дома. И теоретически могли проводить его с автобуса до дома.

— Понятно, что в деревне больше свободы для детей, они чаще гуляют одни. Но сейчас мы рекомендуем всех учеников начальной школы сопровождать до автобуса, — сказал Геннадий Прохорычев. — Если этого не получается, то надо обязательно контролировать, пришёл ребёнок или нет. Позвонить ему. Если школьник не выходит на связь, сразу же бить тревогу. Звонить классному руководителю и уточнять, где он находится.

Камер мало

Что касается камер видеонаблюдения, то поиски пропавшего школьника остро подняли проблему их нехватки. На весь поселок, где похитили ребенка, была только одна система видеонаблюдения. Она при всем желании не могла охватить большую площадь. Поэтому не удалось установить место происшествия и проследить автомобиль преступника.

Оптимизировать поиски помогут видеокамеры.

О том, что камер в регионе недостаточно, говорят и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Если бы улицы населенных пунктов были оснащены системой наблюдения, выйти на след ребенка удалось бы оперативнее, уверены специалисты.

— Нужно увеличить количество камер видеонаблюдения в муниципалитетах. На въездах и выездах из деревень, как правило, вообще ничего нет. Поэтому так долго и искали, — говорят волонтеры. — Во Владимире начинали реализовывать программу безопасности, устанавливали камеры, но она так и не заработала в полную силу. В Москве с помощью камер расследуется огромное количество преступлений.

Советы родителям

Поиски пропавшего школьника должны научить родителей, как правильно действовать в критической ситуации. Основная ошибка, говорят волонтеры, это упущенное время.

— Мы всегда слышим от родителей: давайте ещё подождём, неудобно как-то. Панику наведём, а ребёнок просто «загулял», — говорят волонтеры. — А действовать надо сразу. Тянуть нельзя.

Ещё один совет касается поведения ребенка в экстремальной ситуации.

Взрослые могут поговорить с детьми и объяснить им, что следует делать, если они чувствуют слежку. Простые правила могут спугнуть преступника и сохранить жизнь.

— У моих детей есть, например, кодовое слово. Кто бы ни подошел, что бы ни сказал (типа, папа просил подвести), мои дети ни с кем не поедут. Они знают, как себя вести, — говорит Геннадий Прохорычев. — Если ребёнок видит странное поведение взрослого, он очень громко говорит по телефону: «Мама, папа, меня преследует дядя. Я нахожусь там-то». Он может даже не звонить, просто громко это проговорить. Обычно преступники отступают.

День пропавших детей

На этой неделе отмечался Международный день пропавших детей. Уже в нынешнем 2021 году сотрудники правоохранительных органов и волонтеры «Лиза Алерт» искали на территории области 35 пропавших несовершеннолетних.

На минувшей неделе «Призыв» рассказывал, что в регионе разыскивали двоих детей. Подростки сбежали из детского дома. Их возраст — 14 и 15 лет. К счастью, беглецов нашли.

Поисковики подчеркивают, что подростковый возраст сложный, но всё равно они еще дети. А значит, нуждаются в помощи взрослых.