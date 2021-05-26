Строительство школы в Коммунаре выходит на финишную прямую

Во Владимире завершается строительство нового здания школы № 46 в микрорайоне Коммунар. Строители уже полностью закончили работы в трех из шести корпусов школы. Учебные кабинеты там приобретают школьный вид. Рабочие завершают их чистовую отделку, собирают мебель, монтируют доски, устанавливают компьютерное оборудование и интерактивные панели.

— Начались поставки учебного оборудования. Теперь кабинеты химии, физики, биологии и географии будут оснащены современными учебными цифровыми лабораториями, а мастерские – всем необходимым для уроков технологии, — сообщает пресс-служба мэрии.

Самые трудоемкие и масштабные работы сейчас проводят в спортивном блоке. Идет подготовка и финишная отделка помещений спортзала, рабочие устанавливают специализированное оборудование для двух бассейнов.

Полностью закуплено и готово к монтажу техническое оборудование для кухни. В актовом зале установили сцену.

Школу на 1100 мест откроют 1 сентября.

Одновременно подрядчик благоустраивает пришкольную территорию. Уже появились пешеходные дорожки, обустраивается проезжая часть. Также строители начали установку ограждения вокруг нового здания школы.

Планируется, что новое здание школы № 46 распахнет свои двери для учащихся 1 сентября этого года. С этого времени в образовательном учреждении должно открыться около 30 различных секций и кружков для юных жителей близлежащих микрорайонов. В школе предусмотрены студия живописи, пения и музыки, зал хореографии, мастерские кулинарии, кройки и шитья.

Современный актовый зал на 360 мест и его оборудование позволят проводить кинопоказы по выходным дням и тематические кинопоказы. В спортзале планируют организовывать соревнования самого высокого уровня.

943 миллиона на школу

Строительство началось в сентябре 2019 года в рамках национального проекта «Образование». Подрядчик работ — ЗАО «МНК-ГРУПП». Общий объем инвестиций в 2020-2021 годах составил 943 миллиона рублей. 334 миллиона рублей выделили в прошлом году и 609 миллиона в текущем.

Новое здание школы № 46 состоит из шести трехэтажных корпусов с подвальным помещением, соединенных между собой.

Блоки А (начальная школа), Б (классы для средней школы, кабинеты химии, биологии, астрономии/физики, лаборантские и методические кабинеты) и В (классы для учеников средней школы, кабинеты ОБЖ, информатики и иностранных языков) — учебные. В блоке Г расположены входная группа, гардероб и столовая, актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальным залом. Блок Д состоит из учебных мастерских, медицинского кластера (стоматологический, процедурный и прививочные кабинеты), двух бассейнов с раздевалками и душевыми. На втором этаже блока Д расположен спортзал с универсальными полями для занятий гимнастикой, тяжелой атлетикой, борьбой, игровыми видами спорта. Блок Е функционально разделен на блок душевых и раздевалок для спортзала и блок кухонных помещений. На втором этаже блока — кабинет школьного психолога.

Напомним, что старое здание школы, а это двухэтажное кирпичное здание постройки 1964 года, сейчас сносят. Ещё недавно его посещали около 1000 детей. Скоро на этом месте появятся стадион, спортивная и детские площадки.