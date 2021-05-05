Строительство лыжероллерной трассы началось в Александрове

В Александрове началось строительство лыжероллерной трассы. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам и ограждению строительной площадки. Новый спортивный объект рассчитан на все уровни подготовки – от начального до профессионального. Протяженность лыжероллерной трассы составит 2 километра, ширина — 4 метра, штрафной круг — 80 метров. На строительство потратят более 88 миллионов рублей. Финансирование будет вестись из двух источников – районного (19%) и областного бюджетов (81%).

Главным объектом трассы станет лыжно-биатлонный стадион с трибунами на 158 мест и навесом. Здесь планируется тир для пневматической винтовки на 24 мишенных установки. В состав комплекса также входят раздевалки, душевые, инвентарная, судейская, специальный модуль для подготовки лыж, навес для техники, модули санитарного назначения и парковка для автотранспорта, рассчитанная на 43 места.

Трасса разработана по стандартам IBU (Международный союз биатлонистов), это позволит проводить соревнования регионального и межрегионального уровней.

Трассу можно использовать для роликовых коньков, велоспорта, кроссового бега, сдачи комплекса норм ГТО. Въезд на лыжероллерную трассу запроектирован со стороны улицы Сноповской к местам парковки автомобилей .

Работы должны закончить в январе 2022 года.

Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года. Подрядчиком выбрана компания ООО «Мастер», три года назад эта организация возводила аналогичный проект в Кольчугинском районе.

Потребность в лыжероллерной трассе спортивным сообществом Александровского района озвучивалась еще несколько лет назад. Заказчиком выступило муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа по лыжным гонкам и легкой атлетике имени Ольги Даниловой».

Встреча с жителями

Начало работ вызвало бурное обсуждение местных жителей в социальных сетях. Чтобы ответить на все вопросы, администрация района провела встречу с жителями расположенных по соседству со спортивным объектом домов. Было озвучено, что минимальное расстояние от ближайших домов по улице Королева (дома № 16, 18, 20) до границы ограждения — 15 метров, что соответствует нормативной ширине улиц в Александрове.

— Проектом предусмотрена система водоотвода и сбора воды, в том числе и с прилегающих территорий многоквартирных жилых домов, — сообщает официальная группа администрации Александровского района.

В ходе строительства трассы вырубят около 100 деревьев, но основная их часть, по заверению местных властей, представляют угрозу безопасности для тех, кто будет там заниматься. Лесной массив у старого кладбища трогать не будут.

Ранее «Призыв» рассказывал о строительстве памп-трека в парке «Добросельский». Это велосипедная трасса с препятствиями. Стоимость работ — 7 миллионов рублей. Большая часть суммы поступила из областного бюджета. Новая спортивная площадка для активных велосипедистов появится к 1 августа 2021 года.