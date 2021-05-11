капремонт домов

Строительная фирма Коврова подделала документы для проведения капремонта

Возбуждено уголовное дело

Ковровская строительная фирма ООО «Тимбер Трейд» попалась на подделке документов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Это позволило обществу попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в аукционах. Однако в дело вмешалась городская прокуратура. Ведомство проверило соблюдение жилищного законодательства.

Установлено, что в июне 2020 года в ходе проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в аукционах на право проведения капитального ремонта, в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области данной строительной организацией представлены подложные копии договоров на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ковровская компания предоставила поддельные документы.

На основании данных документов общество было включено в указанный реестр, а значит, получило право на выполнение капремонта. Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа.

Данная статья УК РФ предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Максимальное наказание – арест на срок до шести месяцев.

Результаты и ход его расследования находятся на контроле городской прокуратуры, — уточняют в ведомстве.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире утверждён новый перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых будет проведен в 2021 году. Там 147 объектов. Ранее планировали отремонтировать 120, но скорректировали документ, добавив 14 домов. Сделать это позволил рост тарифа на капремонт: больше денег — больше объём работ. С января нынешнего года взнос увеличился на 10% и составил 7,15 рубля за квадратный метр. Не исключено, что в течение года в перечень добавят ещё ряд объектов за счет экономии на торгах.

Утепление многоквартирного дома

В 2021 году капитальный ремонт ждет 147 домов

Предпочтение по видам капремонта отдано кровлям. Их обновят на 72 объектах. На втором месте по объёму работ — фасады: запланирован ремонт в 8 многоквартирных домах. Совсем скромные масштабы отведены лифтам и подвалам — по два объекта на год.

Для сравнения, в 2020 году во Владимире капитальный ремонт прошёл на 105 объектах.

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Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

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