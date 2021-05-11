Строительная фирма Коврова подделала документы для проведения капремонта

Ковровская строительная фирма ООО «Тимбер Трейд» попалась на подделке документов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Это позволило обществу попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в аукционах. Однако в дело вмешалась городская прокуратура. Ведомство проверило соблюдение жилищного законодательства.

— Установлено, что в июне 2020 года в ходе проведения предварительного отбора на включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в аукционах на право проведения капитального ремонта, в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области данной строительной организацией представлены подложные копии договоров на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ковровская компания предоставила поддельные документы.

На основании данных документов общество было включено в указанный реестр, а значит, получило право на выполнение капремонта. Материалы проверки прокуратура направила в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа.

Данная статья УК РФ предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Максимальное наказание – арест на срок до шести месяцев.

— Результаты и ход его расследования находятся на контроле городской прокуратуры, — уточняют в ведомстве.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире утверждён новый перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых будет проведен в 2021 году. Там 147 объектов. Ранее планировали отремонтировать 120, но скорректировали документ, добавив 14 домов. Сделать это позволил рост тарифа на капремонт: больше денег — больше объём работ. С января нынешнего года взнос увеличился на 10% и составил 7,15 рубля за квадратный метр. Не исключено, что в течение года в перечень добавят ещё ряд объектов за счет экономии на торгах.

Предпочтение по видам капремонта отдано кровлям. Их обновят на 72 объектах. На втором месте по объёму работ — фасады: запланирован ремонт в 8 многоквартирных домах. Совсем скромные масштабы отведены лифтам и подвалам — по два объекта на год.

Для сравнения, в 2020 году во Владимире капитальный ремонт прошёл на 105 объектах.