Спортивную площадку в Курлово построили на газовой трубе высокого давления

В Курлово Гусь-Хрустального района приняли в эксплуатацию спортивные и детские объекты, построенные с грубыми нарушениями. Их зафиксировали эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области. Больше всего вопросов возникло у общественников к спортплощадке на улице Володарского. Случай вопиющий. Вопреки всем правилам и проекту подрядчик построил ее на газовой трубе высокого давления, что делать категорически запрещено.

— Я уверен, что при таком расположении спортплощадки должно последовать предписание от «Газпрома», чтобы ее снести. Это вопиющий факт, требующий разбирательства с подрядной организацией. Почему она расположила именно так этот объект? Кто осуществлял строительный контроль? Нужно понудить всех лиц, которые получили за это денежные средства, чтобы они эту спортплощадку убрали с охранной зоны газопровода, — отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ во Владимирской области Александр Цыганский.

Общественники раскритиковали благоустроенные в прошлом году объекты.

Люки на беговых дорожках

Не прошел проверку общественников и стадион в Курлово. Чтобы организовать место для занятий спортом, из разных источников финансирования направили почти 7 миллионов рублей. Результат ожиданий не оправдал. На беговой дорожке разместили канализационный люк, дренажная система, которую подрядчик якобы сделал, не работает, большие нарекания и к асфальтному покрытию. По мнению экспертов, оно продержится максимум год.

— Посмотрели, что творится на стадионе в городе Курлово, который принят, к сожалению. Как его принимали – не знаю. Но так, как это было выполнено, — это нельзя не только принимать, за это надо наказывать, и возвращать деньги, которые были вложены в благоустройство, — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области Федор Лавров.

Еще одно общественное пространство благоустроили в городе в 2019 году. Уже тогда общественники раскритиковали эту площадку. Спустя полтора года мало что изменилось. Прямо на детской части площадки находится аварийный люк, лавочки разбиты, столбы — в аварийном состоянии. При этом место считается достаточно популярным у местных жителей.

Все зафиксированные нарушения общественники направили главе администрации города Курлово для их устранения. Эксперты Народного фронта будут добиваться, чтобы все причастные к этой истории лица ответили за такое «благоустройство», уточняет пресс-служба регионального отдаления ОНФ.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире подготовят проект благоустройства Загородного парка. Контракт на его разработку мэрия выставила на портале госзакупок. Подрядчик сделает архитектурно-планировочную концепцию тематического наполнения территории площадью 437 гектаров. Туда входят собственно парк и озера Сковородино и Бедины. Документ разработают к ноябрю 2021 года.