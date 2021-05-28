Специалисты предупреждают о третьей волне коронавируса

Региональное управление Роспотребнадзора оценило возможность третьей волны коронавируса во Владимирской области. По информации пресс-секретаря надзорного ведомства Марины Колтуновой, на данный момент ситуация стабильная, число заболевших не увеличивается. Однако настораживает тот факт, что их количество и не уменьшается. В таких условиях сотрудники надзорного ведомства далеки от мысли, что пора снимать маски.

— Эта стабилизация нас настораживает, тем более что на сегодняшний день в некоторых регионах страны мы видим ситуацию, при которой цифры пошли вверх. Идет нарастание числа заболевших. Для того чтобы не допустить третьей волны ковида во Владимирской области, мы призываем сделать прививку, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Марина Колтунова. — Лето пролетит быстро, впереди осенний период. В это время возможно увеличение числа инфицированных. А значит, сейчас стоит позаботиться о себе и пройти вакцинацию.

Ежедневный прирост заболевших равен примерно пятидесяти.

При этом сейчас число желающих сделать укол стало в три раза меньше, чем было еще в начале весны. Как отметили в «Белом доме», майские праздники значительно снизили темпы прививочной кампании. Если в марте-апреле в среднем вакцинацию проходили три тысячи человек, то сейчас только одна.

Осложнений после прививкок не зафиксировано

Одна из причин, по которой люди опасаются делать прививку от коронавируса, возможные побочные эффекты, говорят специалисты. Однако, по словам главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолия Уколова, в регионе таких случаев не зафиксировано. Для большинства вакцинация проходит либо бессимптомно, либо с небольшим повышением температуры и слабостью. В некоторых случаях возможен более активный ответ организма. Но это несравнимо с возможными проблемами со здоровьем у инфицированных пациентов.

— Я не слышал ни одного осложнения на территории Владимирской области после прививки. Разные муссируются слухи и домыслы. На сегодняшний день у меня нет такой информации, но я бы об этом знал. Сейчас ожидается третья волна коронавируса, появились штаммы другие, и поэтому ни в коем случае расслабляться нельзя. Говорится о том, что около 70% должны переболеть или привиться, чтобы ситуация пошла на спад, пока мы этих результатов не достигли, — пояснил «Призыву» Анатолий Уколов. — Поэтому на сегодняшний день у нас весь контингент в ковидном госпитале присутствует. У нас лежит бабушка, которой 92 года, и молодые люди, которым нет еще и 40 лет. Сказать определенно, что, если человек заболел коронавирусной инфекцией, как он ее перенесет, точно нельзя. Поэтому я призываю людей непереболевших пройти прививочную кампанию. Там возникает вопрос с противопоказаниями, но для этого у нас есть квалифицированные доктора, которые осматривают желающих вакцинироваться до прививки.

Привились 10% жителей

На данный момент по информации регионального управления здравоохранения привились около ста тысяч жителей Владимирской области. Из них более 84 тысяч человек получили второй компонент вакцины. Это меньше 10% от всего населения региона. А для выработки коллективного иммунитета эти цифры должны быть в 6-7 раз больше.

Сейчас в медицинских организациях региона развёрнуты 53 пункта вакцинации. К иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и предприятия.