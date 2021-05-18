Спасатели предупредили о 35-градусной жаре и сильном ветре

Небывалая майская жара во Владимирской области. Столбики термометров уже перешагнули отметку в 30 градусов, и это не предел. Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает, что температура воздуха может достигать +35 градусов. При этом информационное табло, расположенное на одной из остановок Владимира, разогрелось так, что показало сегодня и вовсе +43 градуса. Фотографией поделились пользователи социальных сетей.

К жаре добавится и сильный ветер. Его усиление до 15-20 метров в секунду в отдельных районах области ожидается сегодня к вечеру. Сохранится он и в течение завтрашнего дня.

— Наибольшая вероятность возникновения порывов ветра – в Вязниковском и Ковровском районах, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что такая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением и обрывом ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Возможны отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов, падение старых деревьев и прочее.

При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.

Жителям региона рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Напомним, что обрушившийся в минувшую субботу на регион шквалистый ветер наделал немало бед. Главный удар пришелся на Муром. Ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей. Падали остановки общественного транспорта, столбы ЛЭП, рвались провода, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. На одном из храмов Карачарово был поврежден купол.

Ударила непогода и по Гороховецкому району. Ряд населенных пунктов остался без электроэнергии. В Гороховце ураганом снесло крышу у здания Центральной районной больницы.

Пожароопасная обстановка

Жаркая и ветреная погода повысит также риск возникновения природных пожаров, перехода огня на частные дома и хозяйственные постройки. Высока вероятность возникновения природных пожаров в зоне торфяных месторождений, отмечают сотрудники МЧС.

Напомним, что во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Разведение открытого огня на природе под запретом. Чтобы оперативно находить нарушителей, организована работа межведомственных оперативных групп. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.