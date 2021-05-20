Сотрудники Сбербанка приняли участие в высадке деревьев с ЗАО Муром во Владимирской области

Волонтеры Владимирского отделения Сбербанка приняли участие в масштабной акции по посадке деревьев на территории Владимирской области.

Посадку хвойных саженцев в Александровском районе организовал партнер Сбера – компания ЗАО Муром. Предприятие занимается производством фанеры, и уделяет большое внимание экологии региона и лесовосстановлению. Руководство и сотрудники ЗАО Муром совместно с волонтерами Сбера, представителями администрации Владимирской области, школьниками и студентами посадило саженцы на территории 1 Га лесополосы. Во время посадки были соблюдены все необходимые меры безопасности, участники были обработаны средствами от клещей, а также получили весь необходимый инвентарь для работ.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

«С начала 2021 года сотрудники Сбера совместно с компаниями-партнерами Владимирского региона уже несколько раз принимали участие в посадке леса, и мы продолжим это важное дело. Каждый из нас может внести свой вклад в защиту окружающей среды. Я благодарен заводу ЗАО «Муром» за организацию и привлечению наших сотрудников к участию в восстановлении леса. Благодаря таким акциям наш регион становится еще более экологичным и комфортным для жизни. 5 июня мы проведем еще одно мероприятие, цель которого – привлечь внимание к проблемам экологии. Это – Зеленый Марафон. В рамках этого проекта Сбер планирует высадить по всей стране деревья».

Зеленый марафон – это ежегодный спортивно-социальный проект Сбера, яркий семейный спортивный праздник для жителей регионов. В текущем году он состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Главной площадкой проведения марафона во Владимире станет Театральная площадь. На мероприятии профессиональным спортсменам и любителям будут предложены дистанции для забега на 4,2 км и 10 км. Для зрителей и болельщиков будет подготовлена спортивно-развлекательная программа, а также экологические и благотворительные акции. Зарегистрироваться на забег можно на сайте https://greenmarathon.ru