Сносят старую школу № 46 в Коммунаре

Во Владимире в микрорайоне Коммунар сносят старый корпус школы № 46. Ещё месяц назад его посещали около 1000 детей. Скоро на этом месте появятся стадион, спортивная и детские площадки. Администрация города уже закупает для них оборудование. Двухэтажное кирпичное здание постройки 1964 года закрыли в связи с завершением строительства новых корпусов школы. Их шесть. Сейчас там проводятся внутренние работы.

Смена первая, она же единственная

На стройплощадке работает один экскаватор. Он уже неделю ломает кирпичные стены и перекрытия. Все помещения освободили в майские праздники. Администрация школы переехала в местный клуб. Начальная школа ушла на каникулы досрочно. Среднее звено перевели на дистанционное обучение. А старшеклассники ездят в школу № 26, куда раньше возили первоклашек из Загородного.

В июне 2021 года строительство школы в Коммунаре будет завершено.

На благоустройство прилегающей территории у подрядчика всего один месяц. В июне власти уже хотят вводить новое учебное заведение в эксплуатацию. Оставшиеся два месяца лета потратят на оснащение учебных классов, на приём и оформление документов на детей и на подготовку учителей к работе в новых условиях.

Школа по проектным документам рассчитана 1100 мест, но уже приняли 1400. И есть ещё 200 свободных мест. Все ребята будут учиться в первую смену. После обеда школа будет нацелена на проведение занятий по дополнительному образованию. Там есть большой спортивный зал и плавательный бассейн. Просторная изостудия и музыкальный зал позволяют открыть множество кружков и секций.

Чтобы перевести всех учеников Владимира на одну смену обучения, в мэрии настроены возвести в городе ещё три образовательных учреждения: на проспекте Строителей — за счет инвестора, в Веризино и Юрьевце — на федеральные и областные средства.

Лакинск и Покров планируют строить

К 2025 году все школы области должны перейти на первую смену. Поэтому в Лакинске планируют реконструкцию пустующего здания. В существующей школе в две смены учатся 900 школьников, хотя она рассчитана на 500 человек. Столовая же может принять одномоментно только 85 детей.

Неудобства, связанные с этим, могут быть устранены введением второго корпуса школы на Центральной площади, 2. По предварительным оценкам, затраты на строительство составят около 300 миллионов рублей. Для муниципалитета сейчас это сумма неподъёмная, поэтому регион готов помочь. В этом году из областной казны выделят около 100 миллионов рублей, остальное — в 2022 году.

В обновленном корпусе хотят разместить кабинеты начальной школы, просторную столовую и спортивный зал. Администрация школы мечтает там сделать современную библиотеку, медиатеку, кабинет робототехники.

Проводится и корректировка проекта новой школы в Покрове. У городских властей есть вопросы по конструктивным особенностям здания и инженерным системам. Срок выполнения проектных работ рассчитан до конца июня, после чего проект будет проходить государственную экспертизу.

После этого, ориентировочно в августе-сентябре, начнется процедура торгов. Также власти до конца года должны получить ответ от федеральных структур о сроках выделения средств, необходимых для строительства школы в Покрове.