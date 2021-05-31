Снежная плесень погубила более 20 процентов озимых во Владимирской области

Заболевание  удалось остановить

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра обследовали озимые зерновые культуры на болезни. Оказалось, что потери урожая от снежной плесени по Владимирской области на 4,53 тысячи га составили более 20%. Гибель озимых зафиксирована на 0,15 тысячи га.

Специалисты поясняют, что снежная плесень – заболевание распространенное. Оно вызывает зимне-весеннее поражение озимых зерновых культур. Вред состоит в значительном изреживании посевов, угнетении роста и развития переболевших растений.

Обнаруживается снежная плесень весной после таяния снега. На посевах заметны пятна погибших растений, плотно прилегающие к почве и покрытые бело-розовым налетом плесени, исчезающим при подсыхании. Поражённые снежной плесенью растения буреют, загнивают и засыхают. На полях с очагами погибших растений образуются проплешины. Кроме того, этот опасный грибок в период вегетации может заражать семена.

Снежная плесень – заболевание распространенное

Снежную плесень выявили на 7,6 тыс. га (95,3%) озимых культур из обследованных 7,9 тыс. га площади.

Высота снежного покрова в зимний период на полях в полтора-два раза превышала норму. Во второй половине марта плюсовые температуры днём способствовали быстрому таянию снега, что привело к скоплению талых вод в пониженных местах. В конце марта снежный покров на полях был ещё значительным – до 31 сантиметра. Всё это способствовало развитию снежной плесени на посевах озимых культур, – пояснила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова.

Сильнее всего пострадала рожь

Развитие заболевания в полях остановила теплая, сухая, ветреная погода второй декады апреля. В целом же по региону показатели поражения озимых от болезней выпревания в 6 раз выше прошлогодних значений, но на уровне среднемноголетних.

Из озимых культур сильнее всего поражена рожь. Патогенность более 20% (то есть превышение экономического порога вредоносности) отмечалась на 4,5 тыс. гектаров в Александровском, Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Собинском, Суздальском районах. Максимальное развитие 53% при 100% распространенности было отмечено на 34 гектарах озимой ржи в хозяйстве Ковровского района, – рассказала Елена Соколова.

Заболевание удалось остановить

Дальнейшее распространение снежной плесени не ожидается, заверяют в Россельхозцентре. Вредоносность болезни снизили агротехнические мероприятия – подкормки, проводимые в хозяйствах области, и боронование посевов.

Ранее «Призыв» рассказывал, что районы Владимирской области встают в очередь на борьбу с борщевиком. В нынешнем году, как и в 2020-м, средств выделено около 12 миллионов рублей.

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Ольга Ефремова

Фото владимирского филиала Россельхозцентра

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