Скандальная история дворянской богадельни Рахмановой во Владимире

Со скандала в благородном семействе началась история дворянской богадельни Рахмановой во Владимире. В октябре 1900 года владимирская дворянка Зинаида Рахманова пригласила нотариуса и свидетелей, объявив о составлении нового завещания на случай своей смерти:

«Благоприобретенные мои по купчим крестьянам недвижимые имения, а равно весь остающийся денежный капитал, примерно до 90 тысяч рублей, отдаю в собственность Владимирскому дворянскому сословию для учреждения дворянской женской богадельни моего имени, чтобы эта богадельня была устроена на месте, где я теперь живу, г. Владимир, 1-й части на Студеной горе, чтобы сын мой Николай Алексеевич не имел никакой должности при богадельне и вообще не участвовал в управлении и распоряжении ею ни под каким предлогом».

Кто такие Рахмановы?

Рахмановы — дворянский род, восходящий к началу XVI века и происходящий, по сказаниям старинных родословцев, из Польши. Родоначальником владимирской ветви Рахмановых стал отставной капитан лейб-гвардии Преображенского полка Степан Миронович Рахманов, родившийся в царствование императора Петра II и скончавшийся при Екатерине II. От брака с дочерью бригадного генерала Прасковьей Васильевной Коробовой он имел четверых сыновей и дочь.

Старший из них Михаил Степанович Рахманов, служивший в легкой кавалерии, вышел в отставку в 1793 году. И стал владельцем усадьбы в сельце Моругино Судогодского уезда (ныне Гусь-Хрустального района). А умер в 1794 году бездетным. Моругино же досталось по наследству младшему брату Михаила Рахманова отставному генерал-майору Алексею Степановичу Рахманову, герою русско-шведской войны 1789-1790 годов. Кроме Моругино, ему принадлежала часть села Красное на реке Рпени (ныне находится в городской черте нашего областного центра).

Генерал Алексей Рахманов скончался в 1827 году в 72-летнем возрасте и был погребен в московском Донском монастыре. Он также не оставил потомства, и наследниками владимирских имений стали племянники Алексей и Николай – дети к тому времени уже тоже умершего (в 1820 году) младшего из братьев — премьер-майора Федора Степановича Рахманова.

Его сын Николай Федорович Рахманов, начав карьеру в военной службе, затем перешел в статскую. К 1834 году имел чин коллежского советника и в 1835-м был внесен в VI часть дворянской родословной книги Владимирской губернии, куда записывались древние (то есть особо знатные) дворянские фамилии. 24 января 1827 года у него родился сын Алексей, сделавший много полезного для владимирцев.

У доброго семени не бывает плохого племени?

Алексей Николаевич был отдан для учения в известную школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, после окончания которой в 1845 году поступил корнетом в лейб-кирасирский Его Высочества наследника цесаревича полк. Там он прослужил недолго и вышел в отставку поручиком. В 1850-е годы Алексей Рахманов занимал высокие посты во Владимирском уезде: был попечителем Владимирской губернской гимназии, директором губернского тюремного комитета, владимирским уездным предводителем дворянства в 1854-1856 годах, председателем Дворянской опеки.

Во время Крымской войны 1855-1856 годов Алексей Рахманов был адъютантом начальника Владимирского ополчения полковника Михаила Катенина. Именно этим семейством была устроена известная в городе паромная переправа через реку Клязьму — Рахманов перевоз.

Алексей Рахманов умер в ноябре 1868 года всего лишь в 41-летнем возрасте и был погребен в Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга. Его вдова Зинаида Дмитриевна пережила супруга почти на 32 года. Она была попечительницей училища в д. Кочукове, основанного в 1872 году.

Их сын Николай Алексеевич был «человек слабый, бесхарактерный, с наклонностями расточительскими, не всегда отличавший чужие деньги от своих и весьма легко относившийся к займам, в редких случаях возвращая деньги». Нелестная характеристика была дана ему по службе. Зинаида Дмитриевна, хотя женщина и добрая, бесконечно покрывавшая его долги, часто корила сына за расточительность, слабохарактерность.

Последней каплей стало обращение самого губернатора к Зинаиде Дмитриевне с просьбой об уплате денег, растраченных ее сыном.

Владимирский губернатор «неоднократно получал сведения о неблаговидных поступках земского начальника 3-го участка Владимирского уезда статского советника Николая Алексеевича Рахманова». В июне 1900 г. он, «не желая возбуждать судебного преследования против Рахманова, хотя возникал вопрос о предании его суду, предложил ему подать прошение об отставке». Мать решила наказать сына «за его грубость и неуважение», лишив последнего наследства.

Щекотливое положение

1 декабря 1900 года Зинаида Дмитриевна скончалась. Похоронили ее, как было написано в завещании, в Успенском девичьем монастыре на купленном ею месте в дубовом гробу, приобретенном в Москве. Николай Алексеевич, лишившись наследства, потерял последнюю надежду поправить свое положение. Вынужденная отставка по службе ввергла его в нищету.

Духовное завещание покойной вызвало у родственников недоумение и раздражение.

Владимирское дворянство тоже было поставлено в щекотливое положение, имея от родственников прошения выделить им по 30 тысяч рублей, «чтоб потомкам старинного рода была бы возможность выбиться из тяжелого материального положения».

Вопрос о принятии дворянством имущества Рахмановой дошел и до царя. Пока ходатайства родных и дворян ходили по инстанциям, наследник скончался, и владимирское дворянство приняло завещанный капитал Рахмановой.

Исполнение воли покойной

Ввиду неопределенности получения доходов с завещанного Зинаидой Рахмановой имения, на очередном губернском собрании дворянства в январе 1906 года было постановлено отложить открытие богадельни до того времени, когда аграрное движение стихнет и получение дохода с имения можно будет считать верным обеспечением содержания богадельни.

Определить же, когда наступит благоприятное время для выполнения воли завещательницы, собрание полагало предоставить собранию предводителей и депутатов дворянства. При этом собрание высказало пожелание, чтобы, по возможности, были приняты все меры к скорейшему открытию богадельни.

Считая одной из главных своих обязанностей выполнить это постановление, был внесен вопрос об открытии богадельни сначала в попечительный совет, затем в собрание предводителей и депутатов. Наконец, этот вопрос был обсужден в чрезвычайном губернском собрании дворянства 7 Декабря 1906 года, которое и постановило: открыть богадельню на 10 человек. Для чего, в случае недостатка в средствах на их содержание, расходовать капитал, составляющий излишек от неприкосновенного капитала в 55300 рублей.

22 мая 1907 года в час дня было торжественно совершено освящение дворянской богадельни, воздвигнутой на средства, завещанные Рахмановой. Кирпичный двухэтажный дом в стиле модерн был построен на Студеной горе по проекту владимирского архитектора Петра Бегена. На торжестве открытия присутствовали архиепископ Владимирский Николай со своим викарием епископом Александром, все представители администрации во главе с начальником губернии, предводители и депутаты, местные дворяне, родственники и знакомые завещательницы, а также попечительный совет богадельни в полном его составе.

В тот же день предводителями и депутатами была утверждена выработанная попечительным советом инструкция для призреваемых в богадельне и служащего ее персонала. Правила эти вывешены в здании богадельни на видных местах.

Содержалась богадельня на процент с капитала 294500 руб. и недвижимое имущество с доходом в 720 руб. в год.

Первоначально в рахмановской богадельне нашли приют 10 дворянок. В сентябре 1908 года окончательно выяснилось о приобретении Крестьянским банком имения «Вишенки». Это позволило попечительному совету приступить к дальнейшему избранию из числа кандидаток в состав призреваемых. Руководясь в данном случае возрастом кандидаток, их степенью нужды и нравственными качествами каждой из них, попечительный совет выбрал еще 11 кандидаток, которые вскоре поселились в богадельне.

Больница, банк, администрация…

Недолго знатные старушки обитали в таких хороших условиях. Грянула революция. Скандал с выселением дворянок в истории не описан. Но известно, что в 1920 году на их место пришли больные дети. Богадельня была рассчитана на 25 пациенток, больница – на 30 детских коек. Но это был прорыв и новое явление в медицине. Тоже цель благородная. Видимо, сама планировка богадельни расположила большевиков создать первую детскую больницу во Владимире во главе с почитаемым в городе педиатром Анатолием Дормидонтовым.

И начался самый длительный этап в истории дома. Он продолжался до 2002 года, когда больницу со Студеной горы стали переселять в другие учреждения в ходе реструктуризации. Окончательный вывод всего медицинского из бывшей богадельни обернулся ее заброшенностью.

Поиски арендатора муниципального здания явно затянулись. Так что опять назрел скандал на Студеной горе.

В начале 2013 года возмущение всеобщей доступностью для разных темных личностей красивого здания бывшей богадельни на Студеной горе вылилось в СМИ. Вроде бы после этого что-то сдвинулось: в здании заделали разбитые окна, установили железную дверь сбоку. А также периодически начали закрывать ветшающий фасад зеленой сеточкой.

В апреле 2013 года администрация города провела аукцион, по которому историческое здание досталось фирме «Оф-ЛИ». 7 мая 2013 года она сдала дом в субаренду Сбербанку, который отремонтировал его и осуществлял пользование, содержание и охрану старинного здания.

В августе 2017 года «Оф-ЛИ» обратилась в мэрию с требованием о выкупе здания на Студеной горе. 3 ноября и.о. главы администрации Владимир Гарев разрешил приватизацию вместе с участком под домом. Остановить приватизацию и вернуть памятник городу удалось только благодаря суду. Как установил арбитраж, мэрия незаконно продала объект культурного наследия без конкурса, о чем гласит закон 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В апреле 2019 года губернатор Владимир Сипягин обратился в мэрию с предложением об аренде объекта, чтобы открыть там педиатрическое отделение детской поликлиники № 1, но администрация Андрея Шохина отказалась передавать богадельню под лечение детей. Летом 2019 года в здание бывшей детской больницы переехала Администрация Октябрьского района города Владимира.

Несмотря на скандальную историю, бывшая богадельня и детская больница остается одним из немногих старинных украшений улиц Студеная гора. Это памятник не только архитектуры, но и благотворительности, социальному служению.