Сильный ураган в Муроме повалил деревья и погнул кресты на храмах

Во Владимирской области устраняются последствия обрушившейся в минувшую субботу стихии. Шквалистый ветер, готовый снести всё на своем пути, наблюдался по всему региону. Однако главный удар пришелся на Муром. По словам директора муниципального предприятия «Благоустройство» Павла Шелехова, ветер повалил более 50 деревьев, пострадали, как минимум, 5 автомобилей, припаркованных вблизи зелёных насаждений. Об этом сообщает портал «Муром 24».

Порывы ветры были настолько сильными, что падали остановки общественного транспорта, рвались провода, падали столбы ЛЭП, погнулись даже кресты на куполах муромских церквей. Также известно, что на одном из храмов Карачарово был поврежден купол. Информация о размере причиненного епархии ущерба и сроках восстановительных работ пока не сообщается.

На Муром обрушился не только сильный ветер. В отдельных районах вместе с проливным дождём выпал град размером с перепелиное яйцо.

Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.

Накануне поваленные деревья убирали три бригады сотрудников муниципального предприятия «Благоустройство». На помощь коммунальщикам пришли сотрудники МЧС. В первые часы после разгула стихии специалисты прежде всего убрали рухнувшие деревья с тротуаров и проезжей части. Затем их распиливали и увозили. По мнению специалистов, масштабная подрезка деревьев, которую проводят в городе на протяжении нескольких последних лет, позволила избежать более серьёзных последствий.

Ударила непогода и по Гороховецкому району.

Ряд населенных пунктов остались без электроэнергии. Фотографии поваленных деревьев и поврежденных крыш распространились в местных пабликах.

О поваленных деревьях сообщали и жители Владимира. Это фото сделано в районе пересечения улиц Гагарина и Ильича.

К счастью, пострадавших людей в результате обрушившейся стихии нет. Нарушенное электроснабжение было восстановлено накануне. Как сообщила пресс-служба Владимирэнерго, наиболее пострадавшими территориями от ураганного ветра и смерчевых явлений стали Костромская и Нижегородская области. В этих регионах введен особый режим работы.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных обрывах проводов или других повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-220-0-220.

Ранее «Призыв» сообщал о приходе во Владимирскую область первой волны экстремальной жары. Завтра и послезавтра популярные погодные паблики обещают +30 градусов днем. Ночи также будут по-летнему теплыми, до +16 градусов. Таким образом погода может побить рекорд 124-летней давности. Предыдущий рекорд для 18 мая был зафиксирован в 1897 году — плюс 29,1 градуса.