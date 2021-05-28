Сильная гроза с градом надвигается на Владимирскую область

Погода во Владимирской области резко испортится. Предупреждение сделало региональное управление МЧС. По данным ведомства на территорию Владимирской области надвигается сильная гроза. Она обрушится на регион в ближайшие 2-4 часа. Порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-17 м/с. В отдельных районах возможен град. Такая погода сохранится до конца дня.

Спасатели предупреждают, что непогода повысит риски возникновения ЧС, связанных с повреждением линий электропередач и связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Водителям стоит учитывать погодные условия прежде, чем садиться за руль.

Чтобы избежать неприятностей, автолюбителям рекомендовано не оставлять личный транспорт под слабоукреплёнными конструкциями и деревьями. Напомним, что ураган, который прошелся по территории области 15 мая, повредил несколько автомобилей. Главный удар тогда пришелся на Муром. В городе на Оке под стволами оказались завалены пять машин.

Во время прохождения грозового фронта по возможности лучше не выходить на улицу.

— Будьте бдительны! — призывают владимирцев в чрезвычайном ведомстве.

Действия при грозе

Если вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

Не находитесь в водоеме или на его берегу во время грозы. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину.

Если гроза застала в автомобиле, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

Весна закончится похолоданием

О том, что температурный фон изменится, синоптики предупреждали. Весна во Владимирской области завершится похолоданием. Прохладным будет и начало лета. В выходные воздушные потоки развернутся на северные, северо-восточные. В субботу будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, и после ночных +10 дневная температура уже не превысит +21 градус.

В воскресенье ожидается настоящий обвал холода – днём ожидается всего +13 градусов. Это на 4-5 градусов холоднее обычного. И хотя дожди в основном уже прекратятся, дискомфорта погоде добавит порывистый северо-восточный ветер.