Школьница из Владимира выиграла 500 тысяч рублей на конкурсе взрослой анимации

Владимирская школьница Валерия Горшкова вошла в число победителей конкурса взрослой анимации Riki.lab. 14-летняя девочка заняла почетное второе место. Жюри высоко оценило ее проект «Опавшие крылья». По сюжету действие разворачивается в городе антропоморфных насекомых. За победу девочку ждет солидное вознаграждение – 500 тысяч рублей.

О юной жительнице Владимира известно, что она интересуется анимацией. Представленный на конкурс проект оказался настолько сильным, что комиссия оценивала талантливую девочку наравне с опытными авторами.

Первое место и один миллион рублей призовых разделили два проекта: «Граффити» — фэнтези об оживших граффити и «Серые будни магов» — комикс, который повествует о волшебниках, тайно живущих в Санкт-Петербурге.

Третье место с призом в 300 тысяч рублей жюри присудило проекту московского писателя и сценариста и его работе «Моя смерть в меня влюбилась». Это истории о любви и препятствующих ей «убийственных» обстоятельствах.

Участники конкурса получили консультации опытных кураторов.

Конкурс-лаборатория взрослых анимационных проектов Riki.lab стартовал осенью 2020 года. Всего на конкурс было отправлено 330 заявок из 87 городов и 10 стран, включая Украину, Беларусь, Великобританию, США, Канаду, Германию, Швейцарию, Эстонию, Казахстан и Узбекистан.

Экспертами конкурса выступили создатели анимационных студий, режиссёры и сценаристы известных мультсериалов, таких как «Смешарики» и «Пин-код». Оценивали проекты специалисты по контенту и продюсеры медиасервисов Яндекса, ГК «Рики», Кинопоиск.HD.

Авторы лучших идей смогут продолжить работать над своими картинами после вручения денежных призов за победу.

Талантливые дети

Юные жители Владимирской области уже не раз громко заявляли о себе. Например, разработка ученицы технопарка «Кванториум-33» Анны Лариной поступила в массовое производство. Речь идет об обучающей игре для слепых и слабовидящих детей. Идея создания игры-бродилки была поддержана на всероссийском конкурсе «Юные техники и изобретатели». Проект был признан лучшим в номинации «Социальный проект».

Ранее «Призыв » рассказывал еще об одной разработке кванторианцев – электронном поводыре. Устройство призвано помочь человеку, испытывающему проблемы со зрением, распознать предметы перед собой, их свойства и возможности обхода.