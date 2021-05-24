Школьники Загородного едва не опоздали на сдачу ОГЭ из-за аварии в Коммунаре

Сегодня 9-классникам и их родителям из Загородного и присоединённых к Владимиру южных территорий пришлось изрядно понервничать. Многие из них опоздали (или были близки к тому, точнее пока ещё трудно сказать) на сдачу Основного государственного экзамена — ОГЭ. Всему виной огромная автомобильная пробка, образовавшаяся из-за аварии в Коммунаре. Там потрёпанная легковушка столкнулась с грузовиком. Они заняли две полосы движения. «Хвост» пробки вытянулся аж до южной объездной трассы Владимира.

Тревожное утро

Дети сегодня сдают ОГЭ по русскому языку. Экзамен начался в 9.30. Ребята сдают его преимущественно не в своих школах, а в других, специально на то выбранных. Но сначала, как правило, они собираются у своего учебного учреждения, и уж потом выдвигаются к тому, где проходит экзамен. Это, понятно, требует времени.

ОГЭ по русскому языку сдают 24 мая, по математике — 28 мая

Девятиклассники Загородного и близлежащих территорий, равно как и живущие там сверстники, в любом случае, должны были преодолеть путь по дамбе и попасть в город. Поскольку в их сейчас школы вообще нет: старое здание сломали, новые корпуса введут в строй только летом, к следующему учебному году.

Утром на остановке у Областной клинической больницы скопились десятки нарядных школьников. Белые рубашки и блузки составляли большую часть ожидающих автобуса. Пассажиры были встревожены. Хвост из машин едва двигался в сторону дамбы. Хорошо, что авария в Коммунаре, случившаяся, видимо, в половине восьмого или около того, ещё не сбила график движения автобусов. Около восьми подошёл сдвоенный автобус «папа-мама».

Остановившие движение

Хорошо ещё, что авария произошла в Коммунаре, а не на самой дамбе. Иначе это совсем бы парализовало движение. А так, поскольку в микрорайоне дорога трёхполосная, осталось пространство, чтобы машины могли выскользнуть из «бутылочного горлышка». Кое-кто воспользовался и обходным путём — через сам микрорайон, сразу выезжая на уже более или менее свободную дамбу.

Для 9-классников, не сдавших экзамены в основной период, повторная сдача пройдёт в дополнительный сентябрьский период.

Сама авария была банальной. Видавший виды «ВАЗ» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком «MAN». Легковушка, возможно, задумала перестроиться в левый ряд, но попала в «слепое пятно» водителя грузовика — тот её просто не заметил. Но это наблюдение со стороны, в деталях происшествия сейчас выясняет ГИБДД.

Не очень понятно, почему «MAN» оказался на пути во Владимир — проезд по дамбе таким крупногабаритным машинам запрещён. Но это уже детали. Как бы то ни было, из-за его столкновения с «четырнадцатой» сотни и сотни человек вынужденно опаздывали на экзамен и на работу. Некоторые школьники перенервничали так, что плакали прямо в транспорте. Не лучшее событие перед экзаменом.

Ранее «Призыв» рассказывал об изменениях правил поступления в вузы в 2021 году.

Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании в 2021 году выдаются на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Для девятиклассников также проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года.