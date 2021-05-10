Шесть машин попали в ДТП у «Белого дома»

Сразу шесть автомобилей собрала сегодня авария около «Белого дома». ДТП произошло в 11 часов 30 минут на печально известном перекрестке. По предварительной информации, полученной «Призывом» в пресс-службе регионального управления МВД, в происшествии виноват водитель «Chevrolet Captiva». Он выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем «HAVAL». А дальше машины одна за другой стали присоединяться к ДТП.

— По предварительной информации водитель «Chevrolet Captiva» 1976 года рождения, двигаясь с улицы Мира в сторону проспекта Строителей, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «HAVAL» под управлением водителя 1972 года рождения. От удара «Chevrolet » отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями «Mitsubishi Colt» и Opel Vectra» . После этого автомобиль «Mitsubishi Colt» отбросило на стоящий под запрещающий сигнал светофора автомобиль «Renault captur» и «Mitsubishi Outlander», — пояснили «Призыву» в правоохранительных органах.

По предварительной версии виновник аварии выехал на красный сигнал светофора

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир «Mitsubishi Colt» . Они самые возрастные ДТП : 73 и 64 года соответственно. Оба были доставлены в больницу. На месте происшествия образовалась пробка. Регулировать движение сотрудникам ГИБДД пришлось в ручном режиме.

Аварийный перекрёсток.

Перекрёсток, напротив областной администрации, давно пользуется плохой славой. Аварии на этом участке дороги не редкость. Так в марте этого года около «Белого дома» столкнулись две иномарки. 44-летний водитель «Datsun» выехал на встречную полосу и врезался в «Toyota» под управлением 50-летнего мужчины, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

А чуть ранее Автомобиль «Mitsubishi Lancer» протаранил опору ЛЭП. По предварительной информации, водитель иномарки пересекал и без того аварийный перекресток Мира — Октябрьский проспект на запрещающий сигнал светофора. Пытаясь избежать столкновения с другими автомобилями, мужчина не справился с управлением и влетел в столб.

По мнению многих автолюбителей, на перекрёстке нужно наладить работу светофора, тогда инцидентов будет меньше. Об этом подписчики популярных пабликов сообщают в комментариях под новостями о ДТП в этом месте. Вот и сегодня люди напомнили о проблеме.

— Перекрёсток широкий, светофор без задержки, вот и бьются, режим светофора поменять и норм будет, но пока не будет трагедии, никто не дёрнется, — пишет Алексей Иванов.

В ГИБДД сообщают, что каждая авария детально изучается, разбираются все обстоятельства. Выводы и рекомендации об улучшении устройства перекрестков направляются в администрацию города. Но там, по мнению правоохранителей, реагируют не всегда оперативно. Сейчас организация движения — прерогатива местных властей. Однако теперь проекты организации дорожного движения в обязательном порядке будут согласовываться с Госавтоинспекцией