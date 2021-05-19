Шедевры лучших скульпторов и графиков России можно увидеть во Владимире

Событие федерального масштаба — II Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм. Графика» — проходит во Владимире. Графики и скульпторы из разных регионов нашей страны представляют свои произведения в Центре пропаганды изобразительного искусства на Большой Московской. Для владимирцев такие выставки — большая ценность и уникальная возможность посмотреть работы лучших скульпторов и графиков России.

Уникальный состав

Список участников проекта охватывает около 40 городов России. Произведения авторов свидетельствуют об альтернативных художественных поисках, о раскованности графиков и скульпторов в своей работе, их многообразных экспериментах с материалами, формой, новейшими достижениями в мировой практике.

Выставка будет работать до 20 июня в Центре ИЗО на ул. Большой Московской, 24.

— Пандемия мешает нашему единению. Но все равно мы сумели собраться: и московские, и владимирские художники, и участники из других российских городов, — сказал искусствовед, председатель комиссии по скульптуре, народный художник РФ Геннадий Правоторов. — Союз уже опробовал несколько регионов. Были в Липецке, Белгороде, Саранске. А сейчас мы убедились, что владимирцы способны и принять, и организовать такие серьезные экспозиции.

Масштабный выставочный проект уникален по участию в нем крупнейших современных мастеров. Ряд участников выставки являются легендой отечественного искусства. Среди них — скульпторы З.К. Церетели, А.Н. Ковальчук, графики — Н.Л. Воронков, А.А. Любавин и т. д. Выставка не имеет тематического ограничения, все произведения разнообразны по манере исполнения и по жанрам. Кроме того, на выставке представлены все материалы, с которыми работаю скульпторы.

— Для нас это одно из самых значимых выставочных событий в культурной жизни Владимирской области, — подчеркнула директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова.

Тема, форма, традиции

Главный критерий отбора на выставку — профессионализм. Отбирались работы, имеющие тему, форму, традиции, новое развитие. Это классическое современное искусство. Но вместе с тем, особенно в малой пластике, авторам позволили поиграть возможностями фантазийного, или условного, образа.

— Наш Союз художников придерживается лучших традиций правдивого, реалистичного искусства, которые мы переняли еще от Императорской Академии художеств и передвижников. Поэтому мы стремимся бережно сохранять лучшие традиции, но, разумеется, в развитии, с учетом тенденций сегодняшнего дня, — пояснил Геннадий Правоторов.

Уникальность выставки ещё и в том, что её не формировали по авторам, городам и т.д. Здесь действительно сообщество художников из разных регионов страны. Их работы представляют разные материалы и разные техники.

Справка. II Всероссийская художественная выставка «Скульптура малых форм. Графика» организована Союзом художников России, областным департаментом культуры и Владимирским отделением Союза художников.

Три года спустя

— Каждая выставка имеет свои особенности, — считает Валентина Шапошникова, начальник выставочного отдела Союза художников России. — Если сравнивать с предыдущей выставкой, там был совершенно уникальный для Владимира зал ретроспективы графических работ. Здесь только один зал зачинателей этого движения, зато есть просто удивительные шедевры.

Первый подобный проект состоялся во Владимире 3 года назад – в декабре 2017 года. Одним из его инициаторов был недавно ушедший из жизни график Владимир Рузин. Продолжение традиции проведения таких выставок – это в том числе и дань его памяти.

— Здесь, во Владимирской области, существует большой живописный пласт – это владимирская школа живописи, — пояснил председатель Владимирского отделения Союза художников России, живописец Дмитрий Холин. — А также здесь в 70-х годах сложилась владимирская графика – это и Французов, и Леонов, Бочкин, а также Петр Дик, Басманов, и, конечно, Рузин. Сейчас мы организовали здесь небольшой мемориальный зал, где находятся 17 его произведения — 5 пастелей и цветной и черно-белый офорт.

В проекте участвуют 9 владимирских скульпторов и 19 графиков из Владимира, Александрова, Коврова, Мурома, Суздаля.

На всероссийском вернисаже представлены работы таких художников из Владимира, как Юрий Ткачук, Михаил Кочешков, Владимир Нилов, Дмитрий Холин. Кроме классического искусства, здесь есть еще и пленэрные работы, много пастели. А в целом выставка насчитывает 464 работы 95 художников из многих регионов России.

Новой выставке быть!

— Скульптуру и графику можно увидеть на различных локальных выставках, но нет ничего ценнее для развития любого направления искусства, чем коллективные выставки, — рассуждает Татьяна Бойцова, искусствовед, начальник отдела информации Союза художников России, заслуженный деятель искусств России. — В 1990-е годы было очень сложно проводить такие общие выставки. Художники перестали знать друг друга. Терялась связь в эволюционном плане. Поэтому коллективные выставки очень важны в профессиональной работе, для развития искусства.

Значит, быть во Владимире через три года новой всероссийской художественной выставке. Именно этот срок позволяет оценить развитие в таких направлениях живописного искусства, как скульптура и графика. А 2024 год для нас особенный — это год празднования 1000-летия Суздаля. И организаторы уже начали говорить с коллегами о том, что именно эта тема должна стать одной из основополагающих на следующей выставке и своеобразным творческим заданием художникам, которые будут в ней участвовать.