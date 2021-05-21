Северный обход Владимира нанесён на карту Росавтодора

Новая объездная дорога города Владимира нанесена на карту госкомпании «Росавтодор». Северный обход, о котором ведутся разговоры уже почти 10 лет, обрёл очертания. Сейчас по обходу идёт предпроектная работа, сказал директор регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов. Пока что точную дату строительства дороги не называют. Но, в любом случае, это будет после завершение прокладки автобана «Москва – Екатеринбург». То есть после 2024 года.

Большие планы

А первые, приблизительные схемы владимирцы могли увидеть в ходе публичных слушаний несколько лет назад. Экс-глава Упрдора «Москва — Нижний Новгород» Алексей Борисов во время капремонта «Пекинки» неоднократно напоминал о планах на северный обход, который разгрузит существующую федеральную трассу в черте Владимира.

— Дорога нанесена штрихом на карте. Все в «Росавтодоре» понимают, что северный обход необходим. Но пока этот объект без финансирования. Пока не выполнят М-12, о других дорогах речи не идёт, — пояснил Ринат Шаниязов.

Северный обход начнут строить не раньше 2024 года.

Направление северного обхода пока очень приблизительное. От развязки на М-7 с южным обходом Владимира с выходом на объездную Суздаля, минуя Иваново, и в Ярославль. Построят трассу именно для транзитного транспорта, в частности большегрузного, чтобы освободить магистрали в черте крупных туристических городов.

Строительство объездных для городов Владимирской области — предельно острый вопрос. Планы по Киржачу обсуждаются с 2011 года. Даже проект есть — его разработали в 2018 году. Проводились и общественные обсуждения. Жители были недовольны предстоящей масштабной вырубкой леса. Сейчас, как пояснили в департаменте дорожного хозяйства, местные власти обсуждают с экспертами «Владупрдора» детали готового проекта обхода.

С объездными Александрова и Гороховца ясности нет. Власти на всех уровнях подчеркивают нужность этих объектов, но проектами они не подкреплены. Разработку документов должны организовать органы местного самоуправления. Но они не хотят тратить бюджетные деньги, пока не заручатся поддержкой федеральных ведомств. Все понимают, что без федерального финансирования такие масштабные направления не построить.

Пока основная статья расходов для нашего региона — Рпенский проезд. В этом году на него уже выделено порядка 1 миллиарда рублей. Темпы стройки должны со дня на день ускорить.

Изначально дублер центральным улицам Владимира планировали запустить в 2023 году, теперь говорят о 2022-м. Ранее «Призыв» сообщал, что один из его этапов — развязку на Мира — могут открыть уже в нынешнем году.