Сергей Рыбаков принял первую иностранную делегацию в качестве руководителя ВСМЗ

Дебют нового генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергея Рыбакова состоялся в Суздале. Он принял итальянскую делегацию в Спасо-Евфимиевом монастыре. Показал гостям экспозицию «Суздальская тюрьма». И попросил содействовать в её расширении.

Итальянские гости

Сергей Рыбаков заступил на пост 27 апреля. Товарищ из Минкульта, представляя нового руководителя, особо отметил его высокие связи. Вплоть до международных. И довольно скоро Сергей Рыбаков сам водил представительную итальянскую делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в России Паскуале Терраччано. Визит, скорее всего, готовился заранее. Не с бухты-барахты же посольство снялось с места и рвануло в Суздаль. Тем более в плохую погоду: дождь, ветер, холодно. Но как-то символично получилось: говорили про связи и на тебе — посол.

— Экспозиция «Суздальская тюрьма» — обязательное место посещения для итальянских гостей. Здесь, на территории Спасо-Евфимиева монастыря, в военные и послевоенные годы находились пленные, в том числе из этой страны, — сообщила пресс-служба ВСМЗ — В музее-заповеднике сохранились многочисленные документы и фотографии того времени. На них запечатлены моменты повседневной жизни военнопленных.

Более 2500 итальянских военнопленных находились в суздальском в лагере в 1943-1946 годах. Из них 647 умерли и похоронены в Суздале.

Посол Италии обратил внимание на то, что, освободившись, многие итальянские военнопленные своё суздальское пребывание вспоминали с теплотой. Паскуале Терраччано отметил, что в Суздале переплелись события, имеющие большое значение как для России, так и для Италии. И он благодарен музею-заповеднику за трепетное сохранение памяти о них.

— Ветераны были бы очень счастливы, прежде чем покинуть этот мир, вернуться в монастырь, чтобы вдохнуть немного воздуха, который мы считаем воздухом нашего дома, — писал один из бывших итальянских военнопленных Карло Ромоли в середине 2000-х в письме тогдашнему президенту музея-заповедника Алисе Аксеновой.

Итальянских военных в суздальском лагере было большинство. Помимо них, содержались также немцы, австрийцы, венгры, румыны. Приказом НКВД за № 00683 от 10 апреля 1943 года были определены нормы питания. Хлеб ржаной — 600 граммов в сутки, а также крупы, макароны, мясо — 30 граммов, рыба — 50 граммов, плюс овощи, специи, соль, сахар. Такое питание было сравнимо с санаторно-курортным в годы войны.

Просьба в содействии

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков обратился к итальянцам с просьбой. Нужно содействовать в получении высококачественных изображений витражей храма, расположенного на севере Италии в коммуне Поццуоло-дель-Фриули. Он был построен после Второй мировой войны. Сюжеты части его витражей посвящены как раз теме пребывания военнопленных в Суздале.

— Полученные изображения смогут дополнить и украсить экспозицию «Сплетение судеб», посвящённую Андрею Тарковскому, Тонино Гуэрре и истории Суздальской тюрьмы, связанной с итальянскими военнопленными, — сообщила пресс-служба ВСМЗ.

Экспозиция «Суздальская тюрьма» открылась в 2001 году. Находится в одноэтажном здании XVIII в. в северной части Спасо-Евфимиева монастыря. Состоит из двух частей: в первой представлены материалы по истории тюрьмы дореволюционного периода, во второй — советского времени.