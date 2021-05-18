Сергей Хламов: наш Ключевский, наш Дасаев

Учитель, историк, краевед, писатель, журналист, общественник, футболист и просто замечательный человек — Сергей Юрьевич Хламов. В Юрьеве-Польском его знают если не все, то большинство. Он преподаёт в школе № 2. Исследует родной край. Пишет книги. Водит экскурсии. И много лет защищал ворота местного футбольного клуба «Авангард». В программе «Наши люди» есть хронометраж. То есть ограничение по времени. Поэтому рассказ о нашем герое занял 8 минут. Можно было бы больше — сняли бы фильм.

Краевед и футболист

Любимый его футболист — Ринат Дасаев. Тот защищал ворота «Спартака» и сборной Советского Союза. Сергей Хламов за «Спартак» болеет и помнит все легендарные матчи с участием своего кумира. Сам он был «часовым поставлен у ворот» много лет назад, ещё мальчишкой. Играл в детской команде, потом в юношеской, а потом и во взрослой. И сейчас бы продолжал. Если бы не досадная травма.

Но в жизни Сергея Хламова столько дел и увлечений, что скучать некогда. Его знают как серьёзного историка и краеведа. Много страниц основательно забытого прошлого Юрьев-Польского района открыто его трудами и трудами единомышленников. Тут и подробности Липицкой битвы. И перипетии «зелёного движения» революционного Ополья. И семейная сага крупнейших купцов и меценатов Юрьева-Польского Ганшиных.

Познавая прошлое

Сергей Хламов окончил Ивановский госуниверситет. Там сначала учился на историческом факультете, потом в аспирантуре, на кафедре истории и культуры России. Исследовал вопросы корней русской интеллигенции. Если не по происхождению (сам из рабочей семьи), то по воспитанию, сознанию и отношению к жизни эта тема наверняка была близкой Сергею Юрьевичу. С первого слова, с первой минуты общения понятно, что человек он — интеллигентный, доброжелательный, умный и духовно богатый.

Жизненное кредо Сергея Хламова: «Познай прошлое — познаешь самого себя».

Он трудился учителем, потом работал в районной газете «Вестник Ополья», затем вовсе уезжал в Москву. Там в издательстве редактировал учебники и учебные пособия по истории и обществознанию. Но вернулся. И вот уже десять лет преподаёт любимый предмет в школе.

Даже когда после съёмок программы «Наши люди» мы расстались с Сергеем Юрьевичем, он напомнил о себе ещё раз. Не сам. А своими произведениями. Заглянув в Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей, мы увидели его книги: «Рождественское наваждение», «…Из-под Вашего пера», «Между Юрьевой горой и Авдовой», «Баночка из-под ландрина»… Когда у Сергея Хламова будет юбилей (а он не за горами), мы обязательно пожелаем ему новых творческих успехов. Ведь хочется узнать, что ещё напишет, сделает и явит на свет божий из-под спуда веков этот яркий и неординарный человек.

Итак, смотрим программу!

В программе Сергей Хламов рассказывает:

00.00 — 00.45 — почему стал историком и краеведом

00.45 — 01.35 — в чём особенность Юрьева-Польского и Георгиевского собора

01.35 — 02.08 — про свои экспедиции и научные изыскания

02.08 — 03.20 — как гонял в детстве в футбол

03.20 — 03.38 — о любви к вратарскому искусству

03.38 — 05.03 — про свои корни

05.03 — 06.05 — чем сейчас увлекается в плане краеведения

06.05 — 07.10 — о ветеранах футбола

07.10 — 08.00 — про свою любимый город.