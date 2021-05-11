Сенсация блогера ударила по фермерскому хозяйству

Странная ситуация возникла в деревне Овцыно

Вирус может убить человека. Виртуальный вирус бьёт не только по людям, но и по любому хорошему делу. До майских праздников в Судогодском районе быстро разошлась весть: фермеры бросили мёртвую скотину в лесу. На видео, снятом периферийным блогером, видны дохлые животные: две коровы и два телёнка. Новость подхватили СМИ. Это же шок, как не подхватить?

Как всякую виртуальную новость, эту большинство пользователей Интернета забыли через день-два после выхода. Она скатилась вниз в информационной ленте, растворилась среди тысяч других. Но о ней помнят те, кого она непосредственно коснулась, — фермеры, чьи животные якобы и были оставлены в лесу. Помнят и переживают. В том числе, как они считают, от несправедливости.

У фермеров, кроме обычных показателей — надои, привесы и т.д., — есть ещё очень важный фактор. Это репутация.

Как и в любом производстве, люди не будут покупать продукцию, чей производитель вызывает сомнения. Хорошую репутацию надо завоёвывать годами. А нанести удар по ней может кто угодно. По умыслу. По глупости. По незнанию.

Ферма Чекмаевых. Фото: admsud.ru

Руководитель КФХ (крестьянского (фермерского) хозяйства) Светлана Чекмаева считает, что ей нанесли как раз такой удар. Постоянные клиенты от неё не отвернулись, нет. Всё-таки знают много лет. Но вопросы задают. Или сочувствуют. И всё по поводу того ролика, что снял деревенский блогер, у которого в «Ютубе»… два подписчика.

Сутки на уничтожение

Блогер Максим Деменский — молодой парень с далеко не самым популярным аккаунтом в видеохостинге. Там всего два видео. Первое принесло парню 20 просмотров. А вот второе, с дохлыми коровами и телятами, добавило почти четыре сотни. Успех.

— Я случайно на этих животных наткнулся, — сообщил блогер «Призыву». — В лесу лежали метрах в трёхстах от фермы. Всё это недалеко от деревни Овцыно.

Мёртвая корова. Стоп-кадр с видео Максима Деменского

После выхода сюжета, точнее, вслед за тем, как его подхватили гораздо более раскрученные группы в соцсетях, фермеров посетил Россельхознадзор. Коров и телят уже не было, их утилизировали. Сожгли, как и положено по закону. Тем не менее результаты проверки, вероятно, повлекут наказание. И вовсе не за то, что животные брошены в лесу.

— Умершие две коровы и два телёнка находились у нас на производственной площадке, — пояснила руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства Светлана Чекмаева. — Ни в каком лесу они не лежали, это территория фермы. Там и кучи навоза рядом. Любому очевидно, что животных просто положили для последующего вывоза.

По правилам, вывезти и уничтожить падшую скотину необходимо в течение суток. Но сделать это в условиях маленького хозяйства — а ферма семейная, там 130 голов обслуживают всего три человека — почти невозможно. Нужен транспорт, трап-тележка и так далее. Поэтому животные пролежали у фермы несколько дней.

Амбре как доказательство

В разговоре с «Призывом» блогер утверждал, что мёртвые животные пролежали на свежем воздухе, отнюдь его не озонируя, довольно изрядно. Возможно, с зимы. И начали уже разлагаться. Это репортёр-любитель определил «по запаху».

— Коровы и телята ещё проходили лечение в начале апреля, — доказывает Светлана Чекмаева. — К нам приезжал ветеринар, есть соответствующие записи, причём в электронной форме, в общей базе.

Животных пытались вылечить. К сожалению, не получилось. Они умерли, их вынесли с фермы и положили рядом, на промплощадке, говорит женщина-фермер. «Увезли мы их на утилизацию дней через четыре-пять, раньше просто не получилось».

По информации блогера, на месте работала проверка Россельхознадзора. Фото: rsnkomi.ru

Формально есть нарушение закона. Так что штраф, надо полагать, выпишут. Это Чекмаевы — Светлана Ивановна, её муж и сын — осознают. Возможно, накажут и за то, что территория фермы не огорожена. Это требование трудновыполнимое, затратное, и абсурдность его порой признают даже в органах власти, занимающихся вопросами АПК. Ведь некоторые хозяйства занимают площади в несколько гектаров, и огородить их — дело «золотое».

Имидж ничто

Ферму в Овцыно Чекмаевы купили в 2014 году. Точнее, не совсем ферму. А развалины. Здание пришлось восстанавливать своими силами. Разгребать, убирать мусор. Завозить скот. Закупать оборудование. Огромный труд и немалые средства.

Новое оборудование на отстроенной ферме. Фото: admsud.ru

Местные жительницы сначала подряжались работать в КФХ доярками. Но потом что-то не заладилось. Теперь фермеры справляются сами. Деревенские сюда заглядывают нечасто. Вот разве что блогер зашёл. Напал на сенсацию.

Молоко фермеры возят продавать в город. Раньше торговали и свининой. Но сейчас делать этого не имеют права: Судогодский район с января попал в ограничительную зону из-за вспышки африканской чумы в соседнем Камешковском районе.

— Но покупатели же не знают про эти ограничения. Где Судогда и где Камешково? Они думают, что это из-за того ролика нам персонально запретили торговать мясом, — вздыхает Светлана Чекмаева.

Что тут поделаешь? Формально труженики виноваты. Закон есть закон.

Закон зря не принимают. Не будь его — сколько появится на природе скотомогильников? С другой стороны, злостными нарушителями Чекмаевы не являются. Наоборот, грамоты им вручали, на совещаниях по сельскому хозяйству хвалили, выдали грант на развитие хозяйства.

В хозяйстве Чекмаевых около 130 голов КРС. Фото: admsud.ru

— Закрутились: то одно, то другое. Животных падших, безусловно, отвезли бы на сожжение. Не день в день, но как только выдалось бы время. А теперь хоть людям в глаза не смотри. Ославили, как будто мы преступники какие-то, — переживают фермеры.

Тут только руками развести. Ситуация! Дело даже не в штрафах: деньги деньгами, но, главное, репутация пострадала. Её сызнова нарабатывать годами трудно: супруги Чекмаевы, как это официально звучит, предпенсионеры. Да и где гарантия, что не заглянет опять, шаря по кустам, какой-нибудь блогер в поисках новой сенсации?

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Андрей Болдырев

Фото: admsud.ru

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