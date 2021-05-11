Сенсация блогера ударила по фермерскому хозяйству

Вирус может убить человека. Виртуальный вирус бьёт не только по людям, но и по любому хорошему делу. До майских праздников в Судогодском районе быстро разошлась весть: фермеры бросили мёртвую скотину в лесу. На видео, снятом периферийным блогером, видны дохлые животные: две коровы и два телёнка. Новость подхватили СМИ. Это же шок, как не подхватить?

Как всякую виртуальную новость, эту большинство пользователей Интернета забыли через день-два после выхода. Она скатилась вниз в информационной ленте, растворилась среди тысяч других. Но о ней помнят те, кого она непосредственно коснулась, — фермеры, чьи животные якобы и были оставлены в лесу. Помнят и переживают. В том числе, как они считают, от несправедливости.

У фермеров, кроме обычных показателей — надои, привесы и т.д., — есть ещё очень важный фактор. Это репутация.

Как и в любом производстве, люди не будут покупать продукцию, чей производитель вызывает сомнения. Хорошую репутацию надо завоёвывать годами. А нанести удар по ней может кто угодно. По умыслу. По глупости. По незнанию.

Руководитель КФХ (крестьянского (фермерского) хозяйства) Светлана Чекмаева считает, что ей нанесли как раз такой удар. Постоянные клиенты от неё не отвернулись, нет. Всё-таки знают много лет. Но вопросы задают. Или сочувствуют. И всё по поводу того ролика, что снял деревенский блогер, у которого в «Ютубе»… два подписчика.

Сутки на уничтожение

Блогер Максим Деменский — молодой парень с далеко не самым популярным аккаунтом в видеохостинге. Там всего два видео. Первое принесло парню 20 просмотров. А вот второе, с дохлыми коровами и телятами, добавило почти четыре сотни. Успех.

— Я случайно на этих животных наткнулся, — сообщил блогер «Призыву». — В лесу лежали метрах в трёхстах от фермы. Всё это недалеко от деревни Овцыно.

После выхода сюжета, точнее, вслед за тем, как его подхватили гораздо более раскрученные группы в соцсетях, фермеров посетил Россельхознадзор. Коров и телят уже не было, их утилизировали. Сожгли, как и положено по закону. Тем не менее результаты проверки, вероятно, повлекут наказание. И вовсе не за то, что животные брошены в лесу.

— Умершие две коровы и два телёнка находились у нас на производственной площадке, — пояснила руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства Светлана Чекмаева. — Ни в каком лесу они не лежали, это территория фермы. Там и кучи навоза рядом. Любому очевидно, что животных просто положили для последующего вывоза.

По правилам, вывезти и уничтожить падшую скотину необходимо в течение суток. Но сделать это в условиях маленького хозяйства — а ферма семейная, там 130 голов обслуживают всего три человека — почти невозможно. Нужен транспорт, трап-тележка и так далее. Поэтому животные пролежали у фермы несколько дней.

Амбре как доказательство

В разговоре с «Призывом» блогер утверждал, что мёртвые животные пролежали на свежем воздухе, отнюдь его не озонируя, довольно изрядно. Возможно, с зимы. И начали уже разлагаться. Это репортёр-любитель определил «по запаху».

— Коровы и телята ещё проходили лечение в начале апреля, — доказывает Светлана Чекмаева. — К нам приезжал ветеринар, есть соответствующие записи, причём в электронной форме, в общей базе.

Животных пытались вылечить. К сожалению, не получилось. Они умерли, их вынесли с фермы и положили рядом, на промплощадке, говорит женщина-фермер. «Увезли мы их на утилизацию дней через четыре-пять, раньше просто не получилось».

Формально есть нарушение закона. Так что штраф, надо полагать, выпишут. Это Чекмаевы — Светлана Ивановна, её муж и сын — осознают. Возможно, накажут и за то, что территория фермы не огорожена. Это требование трудновыполнимое, затратное, и абсурдность его порой признают даже в органах власти, занимающихся вопросами АПК. Ведь некоторые хозяйства занимают площади в несколько гектаров, и огородить их — дело «золотое».

Имидж ничто

Ферму в Овцыно Чекмаевы купили в 2014 году. Точнее, не совсем ферму. А развалины. Здание пришлось восстанавливать своими силами. Разгребать, убирать мусор. Завозить скот. Закупать оборудование. Огромный труд и немалые средства.

Местные жительницы сначала подряжались работать в КФХ доярками. Но потом что-то не заладилось. Теперь фермеры справляются сами. Деревенские сюда заглядывают нечасто. Вот разве что блогер зашёл. Напал на сенсацию.

Молоко фермеры возят продавать в город. Раньше торговали и свининой. Но сейчас делать этого не имеют права: Судогодский район с января попал в ограничительную зону из-за вспышки африканской чумы в соседнем Камешковском районе.

— Но покупатели же не знают про эти ограничения. Где Судогда и где Камешково? Они думают, что это из-за того ролика нам персонально запретили торговать мясом, — вздыхает Светлана Чекмаева.

Что тут поделаешь? Формально труженики виноваты. Закон есть закон.

Закон зря не принимают. Не будь его — сколько появится на природе скотомогильников? С другой стороны, злостными нарушителями Чекмаевы не являются. Наоборот, грамоты им вручали, на совещаниях по сельскому хозяйству хвалили, выдали грант на развитие хозяйства.

— Закрутились: то одно, то другое. Животных падших, безусловно, отвезли бы на сожжение. Не день в день, но как только выдалось бы время. А теперь хоть людям в глаза не смотри. Ославили, как будто мы преступники какие-то, — переживают фермеры.

Тут только руками развести. Ситуация! Дело даже не в штрафах: деньги деньгами, но, главное, репутация пострадала. Её сызнова нарабатывать годами трудно: супруги Чекмаевы, как это официально звучит, предпенсионеры. Да и где гарантия, что не заглянет опять, шаря по кустам, какой-нибудь блогер в поисках новой сенсации?