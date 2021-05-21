Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top — видеозвонки, игры и дополненная реальность в вашем телевизоре

SberDevices запускает совершенно новый для российского рынка продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой, который даёт возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять умным домом и даже заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений. Поскольку, как и во всех умных устройствах от Сбера, в SberBox Top «живут» виртуальные ассистенты Салют, он станет отличным помощником во многих бытовых вопросах. При этом SberBox Top объединяет в себе преимущества других устройств от Sber — ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, выводя возможности домашних smart-устройств и взаимодействия с ними на качественно новый уровень.

Незаменимый помощник, верный друг и личный тренер

SberBox Top может работать не только как обычная медиаприставка, но и как умная колонка в no-screen режиме, то есть при выключенном телевизоре. Ассистенты Салют ответят на любой вопрос, поддержат разговор, расскажут прогноз погоды и курсы валют, включат музыку, таймер, а также с их помощью можно управлять умным домом. SberBox Top и сам является устройством умного дома, а ещё может обучаться командам для управления вашим ТВ.

Семейство ассистентов также придёт на помощь, если нужно сделать запись в салон красоты или поликлинику благодаря консьерж-сервису «Дуэт»1.

Одним из ключевых преимуществ нового девайса является мультимодальность — возможность управлять гаджетом и взаимодействовать с ним разными способами: с помощью пульта, который входит в комплект, голосом и жестами. Что касается управления голосом, на девайсе реализованы так называемые near-field (общение с девайсом через пульт) и far-field (свободное общение с девайсом на расстоянии) модели, последняя из которых позволяет управлять устройством, общаться с голосовыми ассистентами из любой точки комнаты.

Управление жестами даёт возможность ставить лайки, начинать или останавливать воспроизведение и вызывать виртуального ассистента без слов. Помимо этого со SberBox Top можно совершать звонки по видео, общаться с друзьями, родственниками или коллегами на большом экране. Благодаря AI-камере с умным фокусом говорящего будет хорошо видно из любой точки помещения. Звонки работают на базе сервисов Telegram и Jazz by Sber — новой разработки Сбера, которая позволяет всем желающим создавать и проводить видеовстречи до 100 человек без ограничения по времени с возможностью синхронного прослушивания музыки и просмотра видео в интернете.

AI-камера также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране. Такая тренировка сопоставима с занятиями с персональным тренером, что особенно важно в видах спорта, в которых имеет большое значение положение тела.

Так, в приложении WellBell пользователь выбирает видеотренировку из предложенных записей, либо участвует в лайфстримах с тренерами. В тренировках есть соревновательный элемент — составляются рейтинги по интенсивности тренировки и количеству сожженных калорий.

А Zenia — первое приложение для йоги с виртуальным ассистентом предложит интерактивные занятия для всех уровней подготовки, проконтролирует правильность асан и даст подсказку, если что-то не получается.

Безграничные возможности для игры

SberBox Top вместе с игровым сервисом SberPlay открывает доступ к играм самых известных студий: современные игры с требовательной графикой запускаются на удалённых серверах, а SberPlay транслирует потоковое видео в HD-качестве на ваш SberBox Top, в качестве контроллера можно использовать телефон. В SberPlay есть также возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем.

А вместе с игрой BeatDancer, специально разработанной для устройств Sber, можно превратить свою гостиную в настоящий танцпол с дополненной реальностью. При этом, чтобы устроить дэнс-баттл, не нужны контроллеры, умная камера считывает положение игрока и выводит изображение на экран. Устроить настоящие танцевальные соревнования с друзьями можно в новом режиме «Турнир».

Новый взгляд на домашние развлечения

SberBox Top превращает ваш ТВ в большой смарт-дисплей, обладая и всеми преимуществами классической ТВ-приставки. Смотреть фильмы можно через мультимедийный сервис Okko, также медиацентр предоставляет доступ к 240+ телеканалам через сервис «Смотрёшка». Послушать музыку можно в СберЗвуке, а каталог игр и приложений, доступных на устройствах от Сбера, постоянно продолжает расширяться. SberBox Top позволяет даже заказать продукты2, не отрываясь от экрана, а при просмотре фильмов с функцией видеошопинга — купить вещи как на героях фильма в онлайн-магазинах партнёров или билеты авиакомпании S7 Airlines (сервис даже сам определит локацию, где происходит действие фильма, и предложит туда отправиться).

Для использования SberBox Top нужен лишь телевизор с HDMI-входом и питание от сети. Компактный размер (178 х 66 х 25,6 мм) и вес всего 300 граммов позволяют взять приставку с собой куда угодно — в отпуск, в поездку, на дачу — и чувствовать себя как дома с любимыми сервисами на большом экране.

Для самых маленьких пользователей

SberBox Top — это устройство для всей семьи, которое поможет родителям вместе с детьми погрузиться в мир волшебных сказок с дополненной реальностью,

примерить костюмы и маски героев популярных детских историй и стать участниками настоящего интерактивного AR-спектакля прямо на большом экране.

SberBox Top дружелюбен и безопасен для своих самых маленьких пользователей: на устройстве доступен «Детский режим», который блокирует весь «взрослый» контент и платежи.

Приватность на первом месте

Если пользователь не хочет, чтобы устройство реагировало на его жесты, и ему не нужно видео во время звонка, достаточно закрыть объектив механической шторкой — датчик отключит камеру на системном уровне. А если не нужен микрофон, можно отключить его нажатием кнопки mute, которая обесточит его на физическом уровне.

За десятки лет существования ТВ его функции практически не менялись, и даже подключение к интернету не добавило ему принципиально новых возможностей. Поэтому SberBox Top — это совершенно уникальный девайс: он умеет всё то же, что и обычная ТВ-приставка, но с принципиально важным отличием — с выводом на большой экран, добавляя к телевизору камеру, микрофоны и большую вычислительную мощность, превращая ТВ в универсальный смарт-дисплей. Он объединил в себе лучшее от SberBox и SberPortal. Это SberBox с микрофонами и камерой или SberPortal с большим экраном! Работая над ТВ-медиацентром, мы в SberDevices стремились сделать по-настоящему центральную точку для любого дома, функциональную, удобную и отвечающую потребностям всех членов семьи.

Давид Рафаловский,

СТО «Сбербанк Груп», исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера

Об устройстве

В комплект SberBox Top входят само устройство, пульт и батарейки, джойстики, которые помогут превратить смартфон в настоящий геймпад, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. SberBox Top можно закрепить на телевизоре либо же расположить под ним.

Дизайн устройства создавался совместно с дизайн-хаусом NotAnotherOne, команда которого работала со SberDevices над смарт-дисплеем SberPortal, который в этом году получил три награды: две международной премии Red Dot Award и IF Design Award.

Электронная часть устройства — собственная разработка SberDevices: это та же технологическая платформа, как и на SberPortal. SberBox Top обладает мощными процессорами CPU, GPU и NPU для нейронных сетей. Все вычисления и обработка видео, алгоритмы компьютерного зрения для узнавания лиц и определения жестов работают в самом устройстве, а видеопоток с камеры не передаётся в облако.

Цена и доступность SberBox Top доступен для предзаказа с 20.05.2021 на сайте https://www.sber.ru/top/ и с 21.05.2021 на mvideo.ru. Стоимость устройства составит 14 990 рублей, а те покупатели, которые сделают полностью предоплаченный предзаказ, получат в подарок подписку Okko «Оптимум» на два года. Подробнее на сайте — https://www.sber.ru/top/.

SberDevices — компания экосистемы Сбер, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока «Технологии» Сбербанка.

Ассистенты Салют — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.