Сбер расширил возможности подписки СберПрайм, не изменив её цену — 199 рублей в месяц. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо.

«За последний месяц подписка СберПрайм значительно расширилась. Появился новый партнёр — СберМегаМаркет, появились выгодные предложения, в том числе от СБЕР ЕАПТЕКИ, бесплатная связь от СберМобайл, увеличение контента от кинотеатра Okko. С добавлением финансовых сервисов подписка стала ещё привлекательнее, так что больше людей смогут оценить её преимущества. В СберПрайм также добавлена СберКарта, которая уже является популярным продуктом у клиентов. Её можно оформить в СберБанк Онлайн или в офисах банка».

Андрей Писарев

Директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка

Напомним, что подписка СберПрайм — это возможность пользоваться продуктами и услугами Сбера и его экосистемы на самых выгодных условиях. Помимо СберКарты она включает в себя видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ еды (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет). Подробнее — на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.

ПАО Сбербанк