«Ростелеком» подготовил инфраструктуру для подключения к интернету 37 социально значимых объектов Владимирской области

За первый квартал 2021 года «Ростелеком» подготовил инфраструктуру для подключения 37 социально значимых объектов (СЗО) во Владимирской области в рамках третьего этапа федеральной программы «Цифровая экономика». Для реализации проекта специалисты компании проложили свыше 20 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Всего в этом году интернетом будут обеспечены 272 соцобъекта области, среди которых органы государственной власти, пожарные части, школы, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты полиции и объекты культуры. Скорость интернета для пользователей учреждений, подключенных по ВОЛС, составит от 10 до 50 Мбит/сек. За предыдущие два этапа в 2019 и 2020 годах доступ в сеть получили 377 СЗО региона.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы начали реализацию последнего этапа “Цифровой экономики” на территории Владимирской области. Несмотря на холодную зиму и затяжную весну, строительство оптики идет по графику. Основной упор в этом году сделан на подключение цифровых сервисов в образовательных учреждениях, домах культуры, пожарных частях и библиотеках. Лидерами стройки стали Селивановский, Меленковский, Муромский и Юрьев-Польский районы области. Цифровые услуги необходимы для внедрения дистанционного образования, предоставления госуслуг, проведения медицинских онлайн-консультаций. Все это позволит улучшить качество жизни людей в нашем регионе». В рамках национальной программы «Цифровая экономика» «Ростелеком» реализует проекты в Центральном Федеральном округе (ЦФО). До конца 2021 года цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО. Ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте компании «Ростелеком».