Родителей школьников пустят на Последний звонок и выпускной вечер

Во Владимирской области планируют разрешить родителям школьников присутствовать на последних звонках и выпускных вечерах своих детей. Но с одной оговоркой: мама и папам придется соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, данное решение напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса. И пока инфекцию удается сдержать.

— В настоящий момент ситуация с распространением коронавируса в нашем регионе остается стабильной. Поэтому мы не планируем запрещать торжества в школах в присутствии родителей. До праздников остались считанные дни, и мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка не изменится. Но надо быть готовыми ко всему, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — При этом мы призываем, чтобы на праздник в школу пришел кто-то один из членов семьи, чтобы количество человек было ограниченным. Кроме того, обязательным для посещения торжества станет соблюдение масочного режима. Нелишними будут перчатки и бахилы.

Решение за местными властями

При этом окончательное решение о выборе формата проведения праздника остается за региональными властями, подчеркивают в Министерстве просвещения России. Учитывая, что школы подчинены местному самоуправлению, не исключено, что в каждом районе области могут быть свои правила проведения торжеств. Более того, устанавливать требования вправе и директора общеобразовательных учреждений. Так, от родителей владимирских выпускников уже поступает информация, что их не пустят на праздник к детям.

В некоторых школах родителей решили не пускать на Последний звонок и выпускной вечер.

— Нам сначала сказали, что будет разрешено присутствие одного родителя на празднике, а вот теперь идет речь, что школу вообще закроют для посещения взрослых, — пояснила «Призыву» мама одного школьника из областного центра.

В пресс-службе городской мэрии нам подтвердили, что решение по окончательному варианту проведения праздника остается за директорами школ. И возможность пригласить на праздник родителей, соблюдая при этом все необходимые меры безопасности, есть не в каждом учебном заведении города. Собираться на торжества можно будет только конкретными классами в отдельных помещениях. Никаких пересечений выпускников быть не должно. А помещение для организации праздника в таком формате есть не везде.

— Роспотребнадзор у нас был категорически против массовых мероприятий, поэтому в этом году точно не будет городского праздника «Последний звонок». Что касается проведения торжеств в школах, то тут решение принимает каждое образовательное учреждение в отдельности, — пояснили «Призыву» в пресс-службе мэрии города Владимира. — Если есть возможность организовать торжество в актовом зале с соблюдением социальной дистанции и всех эпидемиологических мер безопасности, то будет принято такое решение. Кто-то решит, что праздник пройдет на улице. То же самое касается родителей. Окончательное решение за директорами школ. Будет вариант организовать торжества в присутствии мама и пап — это сделают. Нет — тогда праздник пройдет без членов семьи.

Тест на COVID-19

В России к организации праздника подходят по-разному. Например, в Калужской области на выпускной вечер решили допускать только привитых мам и пап или родителей с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки региона сообщает издание «МК Калуга». Такой вариант местные власти посчитали компромиссом.

Во Владимирской области о подобных «пропусках» на выпускной вечер или Последний звонок речи не идет. Специальные требования некоторые образовательные учреждения готовы принять только в отношении операторов, которые готовятся снимать торжественный момент. Некоторые владимирские школы уже потребовали от них прививку от коронавируса или отрицательный тест.

— Я собирался снимать выпускной вечер в одном из классов. А потом узнал, что директор просит предоставить отрицательный тест на коронавирус. Получается, я должен затратить около двух тысяч рублей, при этом заработаю только шесть. В результате я отказался от этого предложения, — пояснил «Призыву» один из операторов, снимающих школьные праздники.

В садик родителей пустят

При этом в детских садах с торжествами все более или менее понятно. Родители малышей по всей стране активно выступили против выпускных в пустом зале. И были услышаны. Мамы и папы будущих первоклассников смогут проводить своих чад из детского сада в торжественной обстановке. Роспотребнадзор смягчил позицию и в качестве исключения разрешил одному из членов семьи прийти на выпускной. При этом запрет на проведение массовых мероприятий в учреждениях образования никто не отменял. Он будет действовать до 1 января 2022 года.

Где точно будут проходить выпускные, в каждом отдельном случае решат заведующие детского дошкольного учреждения. Оптимальный вариант — актовый зал. Но только одна группа в одном месте. Если задействовать актовый зал невозможно, тогда праздник пройдёт скромно. Дети выступят перед родителями в своих группах.