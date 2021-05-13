Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Ковровском районе

ДТП, в котором пострадали сразу четыре человека, произошло накануне вечером в Ковровском районе. В 21.15 на 13 километре трассы «Сенинские дворики — Ковров-Шуя – Кинешма» столкнулись два автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля «Opel Astra», мужчина 1999 года рождения, двигавшийся в сторону поселка Мелехово, пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения. Там иномарка столкнулась с автомобилем « ВАЗ-21102». За рулем находилась женщина, 1994 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей. Травмы также получили пассажиры отечественного автомобиля: 1984 и 2019 года рождения. Известно, что ребёнок находился на заднем сиденье в детском кресле.

Четыре человека пострадали в ДТП.

Судя по фотографиям, распространившимся в социальных сетях, машины получили сильные механические повреждения.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям. В случае необходимости следует обращаться на телефон спасения «01» или «101».

Дорожная статистика в регионе вызывает тревогу. В первом квартале этого года произошло 376 аварий, в результате которых 42 человека погибло и 555 человек получили ранения.

Ранее «Призыв» рассказывал, что сразу трое несовершеннолетних пострадали в крупном ДТП в Вязниковском районе. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» около деревни Коурково. На трассе столкнулись сразу три автомобиля. В результате происшествия пострадали четверо человек, в том числе дети в возрасте 8, 10 и 17 лет. Они были доставлены в медицинские учреждения.