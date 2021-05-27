Размещение «Леруа Мерлен» предлагают обсудить владимирцам

Во Владимире пройдут общественные обсуждения по размещению гипермаркета «Леруа Мерлен». Это крупнейший европейский ритейлер по продаже товаров для дома и ремонта. Обсуждения стартуют в первый день лета. «Леруа Мерлен» планируют построить в новом микрорайоне по соседству с гипермаркетом «Глобус». Микрорайон называется «Питомник». Посмотреть схему размещения крупного магазина можно будет в здании бывшего ЦНТИ (Владимир, Октябрьский пр-кт, 47).

Где посмотреть проект

— Экспозиция проекта планировки территории фрагмента северной части микрорайона «Питомник» проводится в течение 21 календарного дня. Она располагается на 5-м этаже, кабинет № 528. Режим работы экспозиции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 12.30 — 17.00, — сообщила администрация города Владимира.

Прием посетителей ведётся по предварительной записи по телефону 53-60-81.

О намерении открыть гипермаркет «Леруа Мерлен» во Владимире глава города Андрей Шохин сообщил в апреле текущего года. Он уточнил, что к активным работам застройщики приступят уже этим летом.

— Сейчас мы утверждаем проект планировки участка именно под этот объект, не трогая территорию, которая есть вокруг. Мы быстро проведем публичные слушания, утвердим, и они могут получать разрешение на строительство. Они переместились с одного места на другое, поэтому требуются изменения, — оптимистично заявил Андрей Шохин нашим коллегам с «Зебра ТВ».

Изначально возможность вхождения французской сети «Леруа Мерлен» во Владимир обсуждалась в 2016 году. Единственным условием и тогда, и сейчас остаётся близость к федеральной трассе. Пять лет назад говорили об участке на Промышленном проезде. Но нужно было прокладывать большой отрезок дороги, чтобы выехать на «Пекинку». В новом варианте федеральная трасса буквально под боком.

Всё больше торговых центров

Запустить новый гипермаркет хотят уже в 2022 году. Через дорогу, напротив этого места, уже возводится многофункциональный торговый комплекс. Там будут не только магазины, но и полный комплекс семейных развлечений. Центральное место выделят под кинотеатр, рядом будут детские площадки и аттракционы, откроется сеть кафе и закусочных. Торгово-развлекательный центр построят за два ближайших года.

Недавно во Владимире открыли торговый центр на улице Батурина. Построен, но пока ещё не введен комплекс на площади Фрунзе. По подсчетам мэрии, обеспеченность жителей Владимира торговыми площадями уже сейчас в два раза выше нормативов.

Магазины «Леруа Мерлен» в России впервые появились в 2004 году в городе Мытищи Московской области. А в настоящий момент уже работают 106 торговых точек этой сети в 62 городах России. Магазины предлагают широкий выбор различных товаров для строительства, ремонта, оформления интерьеров городских квартир и загородных домов. На торговой площадях организованы дополнительные службы по резке, колеровке и оверлоку приобретаемых товаров.