Районы встают в очередь на борьбу с борщевиком

И вновь продолжается бой! Сотрудники владимирского филиала Россельхозцентра готовят наступление на борщевик Сосновского. Злостный сорняк уничтожают ежегодно. Огромные суммы уходят на это. В нынешнем году, как и в 2020-м, средств выделено около 12 миллионов рублей. Муниципалитеты — Александровский, Собинский, Юрьев-Польский районы — уже подали заявки в Россельхозцентр. Мол, на вас уповаем.

Он везде

Где, где… Везде! Везде он растёт, этот гад-борщевик, будь он неладен. А наиболее неблагополучные районы — Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский, сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.

Специалисты отметили особенность последних лет: всё чаще сорняк «приходит» в населённые пункты с заброшенных полей, окраин лесов и оврагов. Мало того, что необрабатываемые поля горят весной-летом, так с них ещё и сорняки ползут.

В мае-июне у борщевика фаза активного роста.

— Сегодня борщевик Сосновского официально включён в Отраслевой классификатор сорных растений и подлежит уничтожению во всех местообитаниях, — сообщила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. — В регионе-33 разработана специальная программа по борьбе с борщевиком. Финансовая поддержка из регионального бюджета позволяет муниципалитетам ежегодно увеличивать площади обрабатываемых от этого ядовитого растения земель.

Борщевик Сосновского — преимущественно двулетнее растение семейства зонтичных, в советское время получившее широкое распространение в качестве новой перспективной силосной культуры из-за своей неприхотливости. Оно прекрасно растёт в условиях разного освещения, не требует плодородной почвы и мягкого климата, даже в зонах рискованного земледелия демонстрирует высокую скорость развития.

Химия — наука боевая

От опасного растения избавляются при помощи химии на основе гербицидов сплошного действия. Этот метод — один их самых эффективных. Он позволяет не упустить оптимальные фазы развития растения.

— Обработку территорий мы проводим двукратно, — говорит Марина Олимова. — Весной убираем растения высотой до 20 см, проросшие из перезимовавшего семенного фонда первого года (это, по сути, первая волна всходов). А в конце июля — начале августа боремся с борщевиком, проросшим из семенного материала прошлых лет: не позволяем ему сформировать зонтики и дать новое потомство.

Борщевик имеет гигантские для травянистого растения размеры. Высота его достигает 2,5-3 метров.

Противостоять борщевику Сосновского можно и механическим уничтожением. Но эффективность этого способа невелика, отметили специалисты. Ведь доподлинно известно, что семена этого сорняка могут дозревать даже в срубленном соцветии.

В текущем году агрономами владимирского филиала Россельхозцентра планируется обработать 169 га засоренных земель. Это на 42 гектара больше, чем в прошлом году. Все применяемые гербициды включены в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов и разрешены к использованию на территории населённых пунктов.

Сок растения содержит фуранокумарины, которые под действием ультрафиолетовых лучей (то есть солнечного света) переходят в химически активную форму и при контакте наземных частей борщевика с кожей вызывают обширные тяжёлые ожоги, вплоть до летального исхода. Если же сок борщевика Сосновского попадает в глаза, можно лишиться зрения из-за сильных повреждений роговицы.