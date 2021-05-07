Пятилетняя девочка прокатилась с горки и оказалась на операционном столе

Отдых в городском парке закончился для пятилетнего ребенка госпитализацией. Малышка скатилась с зимней горки и подцепила занозу. Щепка оказалась такой большой, что вынимать ее пришлось трижды. Один раз при местном обезболивании и дважды под общим наркозом, говорит ее мама. В качестве предупреждения для остальных родителей женщина поделилась своей историей в популярном городском паблике.

Щепка в шесть сантиметров

Неприятный инцидент на горке, по словам мамы девочки, произошел 10 апреля. Женщина пострадавшего ребенка рассказывает: вместе с пятилетней дочкой и одиннадцатилетним сыном они вышли погулять в парк «Дружба». Мама остановилась поговорить со знакомой. А дети побежали кататься. И если старший ребенок спустился с горки на ногах, то малышка решила испытать скорость на попе. В результате в ягодице застряла огромная щепка.

— Я их провела на участок не где горка, а напротив. Дети взрослые, я не хожу с ними за ручку, увидела знакомую, остановилась с ней поговорить. Мы много раз с детьми обсуждали, что кататься на зимней горке летом нельзя. Но дети есть дети, старший сманил младшую, и они побежали.

Яна говорит, что щепку из ягодицы ребенка пришлось доставать три раза. Сначала мама с дочкой обратились в травмпункт, но полностью извлечь заносу не получилось. А через неделю женщину смутило уплотнение в районе ягодицы. Сделали УЗИ, оказалось, что часть занозы ещё внутри ребёнка.

— В травмпункте нам вынули полтора сантиметра под местным обезболиванием и отправили на перевязку. Мы ходили неделю. Но стало образовываться уплотнение на ягодице. Я обратилась к хирургу во время снятия швов. Нам сказали, что надо сделать УЗИ, возможно, там остаток щепы. К сожалению, полностью ультразвуковое исследование увидеть такие занозы не может. Только частично, где идет воспалительный процесс. Врачи это заметили, описали ситуацию. И с этим нас госпитализировали в ОДКБ в травматологию.

Две операции под общим наркозом

Впереди малышку ждали еще две операции под общим наркозом, рассказывает мама девочки. Заноза покидать тело ребенка никак не хотела. Сначала вынули одну часть, а потом другую. Почему сразу не заметили всю щепку, женщина не понимает.

— Такие операции делаются детям только под общим наркозом. Они сопротивляются, а надо щепку найти. Искали, но во время операции нашли не весь кусок. Непонятно почему, я была в жутком возмущении. У ребенка было уплотнение в верхней части ягодицы. Я докторам говорила: обратите внимание на уплотнение, все ли вы достали? Меня заверили, что все.

Хорошо, что перед выпиской, рассказывает мама пятилетнего ребенка, решили сделать еще одно УЗИ. В результате исследования удалось обнаружить значительную часть занозы, которая осталась в теле малышки. В итоге пришлось назначить еще одну операцию, вспоминает Яна. Из ягодицы вынули еще 4,5 сантиметра щепки. В результате за три раза из тела ребенка удалили шестисантиметровую занозу.

— Конечно, операции мы бы не избежали, но это можно было сделать за одну операцию с одним общим наркозом. Если бы врачи на операционном столе или заранее удостоверились, где и как расположена щепа. Узнали, что резать надо не только снизу, но и сверху.

Пост в социальных сетях

Мама пострадавшего ребенка говорит, что в сложившейся ситуации она виновата больше других. Об этом первый пункт ее послания в социальных сетях: «Если бы не отвлеклась и не понадеялась на старшего сына». Но, давайте будем честны, всегда ли родители могут уследить за детьми. Поэтому администрации парка стоит подумать о том, как обезопасить этот объект, уверена женщина.

— Рядом с горкой установлен запрещающий знак и предупреждение, но разве это может остановить детей? На этой горке в любое время года полно ребят. Наверное, можно обить ее металлом или линолеумом, закрыть или демонтировать, чтобы не пострадали другие дети.

Сейчас проход на горку закрыли, а на склоне установили деревянные барьеры

Еще один вопрос Яна задает врачам. Почему медицинские работники полностью удалили щепку только на третий раз — большой вопрос. Мама пострадавшего ребенка просит остальных родителей не повторять ее ошибки.

— Уважаемые родители, не повторяйте моей ошибки, следите за детьми и не пускайте их на деревянные горки и иные небезопасные игровые площадки. Хочется верить, что все ответственные люди примут меры, чтобы дети не получали подобных травм.

За неделю послание в популярном городском паблике просмотрели больше 40 тысяч человек. Под постом развернулась жаркая дискуссия. Но те, у кого есть дети, понимают, что порой хватает мгновения, чтобы ребенок залез туда, куда нельзя. Люди попросили оградить в парке качели, чтобы никому не попало по голове.

Не все площадки безопасны

О том, что детские площадки могут быть небезопасны, говорят не первый год. С проверкой на объекты выходят представители прокуратуры и общественники. И замечаний всегда достаточно. Уже не раз отмечалось, что на ряде объектов детское оборудование установлено не по ГОСТу. Например, используются качели на жестком подвесе вместо гибкого варианта в виде цепей или канатов. А на качельках-балансирах нет компенсаторов ударов о землю под сиденьями и держателей для рук.

Давно не удивляют и сгнившие доски, и песочницы без песка. На горках — зазубрины, в отдельных местах торчат гвозди. Иногда даже новые объекты требованиям безопасности не отвечают. Нет специального покрытия, а под снарядами порой видны бетонные выступы. За состояние мест отдыха детей может отвечать и администрация города (если объект находится на муниципальной земле), и управляющая компания (качельки рядом с домом).

За нарушения безопасности надзорные органы могут составить и протокол. Штраф за площадку, на которой есть риск пораниться, может достигнуть и 100 тысяч рублей. Поэтому жаловаться в надзорные органы и сообщать об инцидентах в местах отдыха детей, надо обязательно. Травмоопасным элементам не место на детской площадке.

Кто виноват, если ребенок поранится?

За безопасность детей на площадке для отдыха в первую очередь отвечают родители. Это надо помнить, когда отправляете малыша погулять. Присутствие детей без взрослых в таких местах недопустимо.

Однако это не значит, что вся ответственность только на мамах, папах и бабушках. Стоит помнить, что на площадке должны быть установлены таблички, содержащие правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу), номера телефонов службы спасения, скорой помощи, а также номера телефонов эксплуатанта, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

В парке «Дружба», где пострадала пятилетняя девочка, был установлен плакат «Катание с зимней горки в летнее время запрещено».

Если информационной таблички нет вовсе, а ваш ребенок пострадал в месте отдыха, стоит вызвать скорую помощь, зафиксировать травму и получить в больнице акт о нанесенном вреде здоровью. Претензию можно вручить организации, ответственной за обслуживание оборудования. Стоит указать сумму причиненного вреда. Если вам откажут, можно смело подавать в суд. Тогда придется доказать, что на детской площадке были нарушены правила безопасности.

Впереди лето, дети будут активно гулять во дворах и парках. Задача взрослых — сделать этот отдых безопасным. Об этом стоит помнить всем: и родителям, и тем, кто отвечает за состояние горок и качелей. Чтобы после спусков дети не попадали на больничные койки.