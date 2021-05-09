Пять районов Владимирской области приступили к севу пшеницы и ячменя

Посевная кампания началась в хозяйствах пяти районов Владимирской области: Меленковского, Гороховецкого, Юрьев-Польского, Муромского и Суздальского. Засеяно 3678 гектаров яровых культур. В большей степени это пшеница, ячмень и кормовые культуры. Такие сведения предоставили специалисты Россельхознадзора. Они считают, что холодная, затяжная весна позволила хозяйствам в этот раз продлить сроки подготовки к полевым работам, в частности, лучше подготовить технику.

124 тысяч гектаров – площадь для ярового сева во Владимирской области

– К началу года наши специалисты отдела семеноводства проверили почти 14813 тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, заготовленных хозяйствами региона. На основании лабораторных исследований аграриям выданы протоколы испытаний, заключения и необходимые рекомендации по проведению весенне-полевых работ. Сейчас семена на проверку к нам тоже поступают, но, в основном, это те партии, которые хозяйства уже докупают под потребности, – рассказала руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Параллельно с яровым севом аграрии региона продолжают работу по внесению минеральных удобрений, а также готовятся к защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Из-за роста цен на подготовку к посевной фермерские и крупные сельхозпредприятия испытывают трудности. Больше всего подорожали удобрения — примерно на 40%. Выросли цены на посевной материал, на средства защиты растений, на запчасти для техники. Наименьший рост цен показало горючее — 6%.

Рост цен на топливо серьезно встревожил всех автомобилистов. По данным Владимирстата, средняя цена на дизельное топливо сегодня – 48 рублей за литр, на Аи-92 – 45 рублей и Аи-95 – 48,4 рубля. На крупных заправках стоимость бензина уже выше. Хотя в соседних регионах, в Ивановской и Московской областях, на АЗС с теми же названиями ценники куда скромнее.

В 2020-м посевная началась 6 апреля — очень рано для нашего региона. В этом же, наоборот, массово к ней смогут приступить после майских, когда вернутся солнечные деньки, и земля просохнет.

Посевной материал закуплен, запасы топлива сделаны почти на 100%. Продолжается подготовка сельскохозяйственной техники. У большинства хозяйств одна проблема — износ транспортных средств. Как «Призыв» сообщал ранее, более половины парка сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств отработала свыше 10 лет. Она устарела и морально, и физически. Новая техника гораздо экономичнее, трудоспособнее и функциональнее. Затраты на её покупку связаны с большими кредитами, которые в свете роста расходов на посевную не каждому под силу. Тем не менее сельхозтехнику покупают очень активно. Если в 2020 году её приобрели на рекордную сумму более 1 млрд рублей, то в первом квартале нынешнего года количество купленного превысило прошлогодние показатели на 40%, а по стоимости — в 1,5 раза.

Департамент сельского хозяйства сообщил, что к концу апреля регион получил 659 миллионов рублей на поддержку предприятий АПК. Это 43% от годового лимита. Сельхозпредприятия, получившие средства, сами решают, куда их потратить.

В 2020 году под посевную было отдано 290,2 тысячи гектаров — на 3% меньше, чем годом ранее. Более трети посевных площадей — под зерновые культуры. В прошлом году собран рекордный урожай — 2493 тысячи центнеров. На 43% выше показателей 2019 года. Был хороший урожай картофеля (1805 тысяч центнеров) и овощей (763 тысячи центнеров). Что важно: успели в срок собрать кормовые культуры. Валовый сбор сена из многолетних трав превысил урожай 2019 года на 86%.