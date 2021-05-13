Пьяный водитель «ГАЗели» попал под поезд в Гусь-Хрустальном районе

В Гусь-Хрустальном районе на железнодорожном переезде поезд протаранил «ГАЗель». ДТП произошло сегодня около 7 утра на 41-м км автодороги Гусь-Хрустальный — Лесниково — Купреево. По предварительной информации, 63-летний водитель, двигаясь из Гусь-Хрустального в сторону деревни Купреево, выехал на железную дорогу на запрещающий сигнал светофора. Там произошло столкновение с грузовым вагоном локомотива, следовавшего из Мурома.

Известно, что водитель «ГАЗели» находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел внутренних дел. По имеющейся информации мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в области безопасности дорожного движения.

— В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях за проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и попытку покинуть место ДТП, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Пострадавших в ДТП нет, поезд с рельсов не сошел.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП. К делу также подключилось Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

— Совместно с представителями ГИБДД и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Гусь-Хрустальном районе на железной дороге погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла 9 мая около 16.15 на 66-м километре перегона Гусь-Хрустальный — Курлово Горьковской железной дороги. Подростка сбил электропоезд № 6706. Известно, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист, заметив человека на рельсах, сразу же подал громкий звуковой сигнал и стал экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не получилось. Юноша не услышал сигнал поезда. Погибший слушал музыку через наушники, к тому же на нем был капюшон.