Пуск новых очистных сооружений устранит неприятные запахи в Вяткино

В деревне Вяткино Судогодского района началось строительство очистных сооружений. Сейчас уже выполнены подготовительные работы: участок под будущую станцию очищен от деревьев, роется котлован. Проектная документация разработана в прошлом году, объект включили в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области». Из областного бюджета на вяткинский объект выделили 162 миллиона рублей. Торги на проведение работ выиграла столичная компания ООО «ТДМ». Закончить она обещает к ноябрю нынешнего года.

Очистят в 2 раза больше

— Новые очистные сооружения будут иметь мощность в два раза больше прежних. Это позволит продолжить развитие территории. Можно будет рассчитывать строительство новых жилых домов, социальных объектов. Причем не только в Вяткино, но и в близлежащих населенных пунктах Судогодского района, — отметила директор департамента ЖКХ области Елена Семёнова.

376 миллионов рублей потратят в 2021 году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры области.

Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует давно. Износ существующих очистных сооружений составляет 100%. Они построены в 1976 году и были рассчитаны на нагрузку 400 кубометров в сутки.

За последние десятилетие деревня — а по сути, это уже посёлок городского типа — значительно увеличилась в своих размерах. Появилось много частных и многоквартирных домов-высоток. Мощностей старых очистных совершенно не хватает.

Битва за воду

В этом году в Гороховецком районе планируется построить резервуары чистой воды и участок водопроводной сети с установкой специального оборудования на насосной станции «Слукино». Стоимость работ оценивается в 19,5 миллиона рублей. Модернизация водозабора увеличит объем запаса питьевой воды, будет проложено почти 400 метров наружных сетей водоснабжения. Около 5 тысяч человек получат питьевую воду из систем централизованного водоснабжения.

— Благодаря реализации нацпроектов мы можем решать давно назревшие проблемы. И тут очень многое зависит от тесного взаимодействия местных и региональных властей. Правительство готово выделять средства под разработанные проекты, их надо только сделать, — говорит вице-губернатор Роман Годунин.

Проекты строительства и реконструкции инженерных сетей разрабатывают органы местного самоуправления.

Нередко бывает так, что в городе или селе есть большие проблемы с водой или канализацией, на это постоянно жалуются жители, а местные власти не выделяют деньги на разработку проекта. И когда обращения доходят до федеральных структур, тогда областные чиновники начинают подталкивать коллег на местах.

Но есть и активные муниципалитеты. Например, сразу три объекта инфраструктуры попали в программу текущего года Меленковского района. Наружные сети водоснабжения с водозаборным сооружением проведут в деревнях Двойново, Крутцы, Бутылицы. Общая сумма расходов — свыше 102 миллионов рублей.

Деньги на модернизацию инженерных сетей выделяются и по другим программам. Например, по программе охраны окружающей среды в деревне Следнево Александровского района построят очистные сооружения бытовых сточных вод. Общая сумма затрат — 42 миллиона рублей.

В рамках реализации программы развития сельских территорий финансируется строительство сетей водоснабжения, газоснабжения. Ежегодно скромными темпами, но стабильно ведутся инженерные сети к участкам многодетных семей.