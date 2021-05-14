Проезд на улице Мира ограничат из-за ремонта теплосетей

Владимирский филиал компании «Т Плюс» перекроет проезжую часть по улице Мира. Проезд запретят от дома № 36 (Центральный городской парк) до пересечения с улицей Горького. Ограничения введут сегодня вечером — 14 мая. Действовать они будут до утра понедельника, 17 мая. Это вязано ремонтом магистральных теплосетей.

Сообщается, что ремонт плановый, но в инвестиционной программе «Призыв» его не нашёл. Работы наметили после старта гидравлических испытаний на всех трубопроводах. Испытания сетей проводятся ежегодно, чтобы под давлением потока воды обнаружить повреждения в трубах и оперативно выполнить ремонт.

Оперативно-диспетчерская служба компании «Т Плюс» для жителей — 53-22-20.

На этой неделе стартовал также второй этап реконструкции тепловой сети в районе улицы Сперанского. Его решили выполнить в первую очередь и в кратчайшие сроки, так как там ведётся строительство транспортной развязки с улицей Чапаева.

— По проекту будет переложено188 метров разводящего трубопровода диаметром 400 мм и выполнена реконструкция тепловой камеры с полной заменой запорной арматуры в районе жилого дома №62 по улице Пугачева. Сети на данном участке были проложены в 1988 году. На месте старых труб появятся современные с пенополиуретановой изоляцией и системой дистанционного контроля, которая позволит следить за их состоянием и оперативно получать данные о возможных неисправностях на сетях, — пояснили компании «Т Плюс».

Стоимость работ по перекладке теплосетей на Сперанского — 13,2 миллиона рублей.

Во время ремонтных работ горячее водоснабжение отключат только на время технологических переключений, при этом срок ограничения составит не более 1-2 дней. После завершения реконструкции специалисты подрядной организации выполнят благоустройство территории: уложат порядка 800 квадратных метров дорог, около 160 квадратных метров тротуаров, а также 600 квадратных метров газонов.

— С 11 мая также проводится реконструкция теплосетей на Офицерской. Работы ведутся в районе областного дворца культуры и завершатся у областной филармонии. Замене подлежит большой участок длиной почти 3 километра. Планируется завершить работы к середине августа, — проинформировала компания «Т Плюс».

Второй масштабный участок ремонта намечен на улицах 9 Января и Казарменной. Там курсируют автобусы маршрута № 5. Мэрии придётся вносить корректировки в схему их движения. Подписчики «Призыва» не раз этой весной жаловались на состояние дорожного полотна по Казарменной. В список неотложного и капитального ремонта она не попала. Но, вероятнее всего, её приведут в порядок энергетики, которые могут повредить проезжую часть при ремонте теплосетей.

Третий заметный объект — перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Теперь энергетики будут копать у гостиницы «Золотое кольцо». И здесь снова потребуется изменение схемы движения общественного транспорта. В прошлые годы работы велись у рынка на Чайковского и бывшего «Трансагентства». Для владимирцев это время было испытанием на терпение и выносливость. Автобусы пустили по узким дублирующим улицам. Заторы были неизбежны.

Справка.

В 2021 году планируют полностью переложить порядка 20 километров коммуникаций подземным бесканальным способом прокладки. На реконструкцию трубопроводов направят 450 миллионов рублей, на текущий ремонт — еще 100 миллионов рублей. Специалисты «Т Плюс» уверяют, что это позволит улучшить надежность и качество снабжения горожан теплом и горячей водой.