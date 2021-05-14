Призрак Багратиона по ночам играет на пианино в усадьбе Голицыных?

О том, что герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион скончался от ранения в селе Сима Юрьев-Польского района, знают многие. Многие также слышали, что в музее города Юрьева-Польского хранится знаменитая карета, предположительно на которой раненого генерала везли из осажденной Москвы в имение его родственников Голицыных во Владимирской губернии. Но это, пожалуй, и все факты, которые известны широкой публике.

Мы же с командой «Точка на карте» решили разобраться в подробностях этой истории и составить большой познавательный маршрут по «владимирским» следам бесстрашного Багратиона. Едем в село Сима Юрьев-Польского района, делая небольшую остановку в Юрьеве-Польском.

Забегая вперед, расскажем, что приехали мы в усадьбу Голицыных в Симе в разгар большой реставрации, второй этап которой стартовал буквально на днях. Наконец-то старинный особняк (начало строительства датируется 1765 годом), где провел свои последние дни легендарный генерал, приведут в порядок. Ремонтные работы продлятся два года.

Так что можно сказать, что этот выпуск «Точки на карте» будет уникальным: ведь мы запечатлели усадьбу и народный музей П.И. Багратиона, здесь расположенный, до ремонта, какими их больше никто и никогда не увидит.

— А сколько лет этой двери? – задаю вопрос хранительнице музея Алле Анатольевне Комаровой. Вещь очень красивая, резная. Сразу видно, что старинная.

— Точно больше сотни, — отвечает Алла Анатольевна. — А вот кто именно из семи владельцев усадьбы ее установил, нам только предстоит выяснить. Будет проведена экспертиза, и мы с высокой долей вероятности узнаем точную дату ее изготовления.

Кстати, в том числе и с этим артефактом истории связаны леденящие душу легенды, популярные в Симе. Говорят, по ночам в усадьбе кто-то весьма недурно играет на давно расстроенных пианино, лихо хлопает этой самой дверью, которая в дневное время открывается с большим трудом, а еще пугает своим незримым присутствием посетителей кинозала.

Кто из семи владельцев усадьбы «шалит» по ночам? Имеет ли к этому отношение дух Петра Ивановича Багратиона, который провел в этом доме последние дни своей жизни? На эти вопросы, я думаю, мы не найдем ответа.

Но зато узнаем:

Сколько раз Багратион бывал в Симе и почему после ранения его привезли именно сюда?

Было ли смертельным ранение на Бородинском поле? Можно ли было спасти больного средствами медицина начала XIX столетия?

Какая фобия бесстрашного генерала могла помешать благополучному исходу лечения?

Какие имена носят дубы старинного «версальского» парка Голицыных?

Куда и почему был перенесен прах героя из Симы?

Программа «Точка на карте» проложила маршрут по «багратионовским местам» Владимирской области. Рассказывают народный экскурсовод Татьяна Лысова, ведущий методист Юрьев-Польского музея-заповедника Наталья Хлопкова и хранитель народного музея П.И. Багратиона в Симе Алла Комарова.

В программе:

1:38 – о стремительной военной карьере Багратиона;

2:36 – почему карету, на которой Петра Ивановича везли в Симу, называют «соня»;

3:50 – старинная дверь, которой по ночам хлопают призраки. Да, есть такие свидетельства;

4:32 – как связаны карточные игры и прибытие генерала в Симу после ранения;

6:17 – о том, кто и как строил усадьбу Голицыных;

7:01 – «версальский» парк Голицыных, что от него осталось;

7:50 – почему один из дубов носит имя Древень;

8:10 – об организации народного музея в Симе;

9:09 – копии наград Багратиона, которые снимались в кино;

9:26 – ядра и осколки с Бородинского поля, вероятно, такими же был ранен генерал;

10:00 – где именно в особняке скончался Петр Иванович и что там сейчас;

10:16 – могли ли спасти Багратиона врачи XIX столетия и почему не спасли;

11:53 – при чем тут кони;

12:59 – сколько же раз Багратион бывал в Симе;

13:43 – место первого захоронения легендарного генерала;

14:07 – что написал граф Хвостов на платиновом надгробии своего друга, и где эта пластина сейчас находится;

14:33 – у памятника Багратиону;

14:52 – куда, когда и кем был перенесен прах Петра Ивановича из Симы.

Сначала в музей Юрьева-Польского

Начать знакомство с судьбой Петра Ивановича Багратиона следует с экспозиции в городском музее Юрьева-Польского . Она называется «П.И. Багратион – национальный герой России». Это три зала, в которых можно узнать не только о самом генерале, но и об участии Владимирской губернии в Отечественной войне 1812 года.

Тут вы увидите образцы оружия, которым воевали в 1812 году, форму солдата, генерала, ополченцев (крестьян). Последние шли на француза буквально с рогатинами и вилами. Все мы помним, что это была народная война. И в боевых действиях участвовала не только регулярная армия, но и ополчение. Высокой была активность и партизанского движения. Причем среди партизан были и женско-подростковые отряды, которые весьма успешно справлялись с поставленными боевыми задачами.

Всего численность владимирского ополчения составляла около 15 000 человек. Оно занималось охраной Москвы.

Бравый, но не красавец

В музее висит парадный портрет генерала Багратиона (1765-1812). Перед нами – кавказский красавец (Петр Иванович происходил из старинного грузинского рода) с крупными чертами лица, буйной шевелюрой, бравый и уверенный в себе.

Однако современники описывали в своих воспоминаниях человека низкого роста, с огромным носом, телесной красотой не отличавшегося. Но парадные портреты на то и парадные, чтобы приукрашивать. Однако храбрости духа у генерала было действительно не занимать, он был очень активным, подвижным и вспыльчивым. Иногда его поведение на поле боя даже называли безрассудным, многие современники отмечали, что он как будто искал смерти.

Багратион сделал успешную и стремительную военную карьеру. Всего за шесть лет молодой человек дослужился до капитана:

1781 – начало службы в военном корпусе г. Санкт-Петербурга под личным надзором графа Потемкина;

1782 – зачислен в Кавказский мушкетерский полк, который оборонял южные границы России;

1783, 1784, 1785, 1786 – участвовал в различные военных кампаниях, показал себя мужественным и бесстрашным человеком;

1788 – при штурме Очакова был замечен А.В. Суворовым, которые отметил военный талант Багратиона;

1789 – под руководством Суворова, но уже в чине генерал-майора, участвует в Итальянской кампании и переходе через Альпы;

1808-1809 – в войнах с Финляндией и Швецией произведен в генералы от инфантерии;

1809 – главнокомандующий Молдавской армией, действовавшей против турок на Дунае;

с 1810-го командует Подольской армией, которая в 1812 году была переименована во 2-ю Западную армию;

участвует в Отечественной войне 1812 года с момента ее начала и до рокового ранения на Бородинском поле.

Ранение и смерть

Именно в сражении под Бородино генерал 26 августа (7 сентября по старому стилю) 1812 получил ранение в большеберцовую кость левой ноги. После чего был отправлен в Москву, где у него примерно через неделю начались жар и нагноение раны. Осколок ядра все еще находился в теле генерала. Еще через некоторое время (после врачебного консилиума) раненому диагностировали сепсис и предложили ампутацию, от которой он категорически отказался.

Вскоре герой отправился в Симу. В дороге он испытывал ужасные страдания. Медик Я.И. Говоров невольно стал их свидетелем и подробно описал в своем дневнике:

«Часто он принужден был останавливаться среди полей, часто появлялись на лице его судорожные движения, часто казалось мне, он готов был расстаться с жизнию, столь для него мучительною. Видя все сии страдания и бывши у него в качестве доверенного и близкого врача, я сам столько же морально, сколько он физически страдал. Сердце мое разрывалось от сострадания…»

Есть даже сведения о том, что крестьяне устилали путь Багратиона соломой, чтобы генерала меньше трясло. А последние 19 километров до Симы несли его на руках. По прибытии в село Петру Ивановичу наконец провели операцию расширения раны. Открылась неутешительная картина, которую медики описали так:

«Знатным разрезом мягких частей около раны открыт в оной совершённый перелом и раздробление берцовой кости, которой острой и неровные концы, вместе с черепком ядра, глубоко в мясистые части вонзившемся, неоспоримо причиняли во время болезни князю жестокую и нестерпимую боль и самою горячку. Гнойной и вонючей материи вышло из раны чрезвычайное количество, и рана представилась на взгляд весьма глубокою с повреждением важных кровеносных сосудов и нервов».

Осколки извлекли, но это уже мало что меняло. Началась гангрена. Те, кто в эти минуты находился рядом с генералом, свидетельствовали, что он был уже согласен на ампутацию, но время было упущено, и операция бы вряд ли уже что-то изменила.

12 (24) сентября 1812 года, спустя 17 дней после ранения, в возрасте 47 лет генерал Багратион скончался.

Характер определяет судьбу

Есть мнение, что даже при возможностях медицины начала XIX столетия Петра Ивановича можно было спасти. Так почему же не спасли? Многие исследователи отмечают, что причина трагического исхода связана с характером этого мужественного человека и его миссией на этой земле: генерал не мыслил себя без военной карьеры. Ампутация ноги грозила ему штабной должностью, что Петр Иванович категорически не принимал. Кроме того, у бесстрашного вояки была фобия (об этом рассказано в книге Е.В. Анисимова «Багратион: жизнь и война» из серии «ЖЗЛ» ): Багратион боялся лошадей, хотя в то время без коня ни жить, ни воевать было невозможно. Генерал посчитал, что ампутация сместит центр тяжести тела и серьёзно затруднит саму возможность передвигаться на лошади.

Карета красного дерева

Самый главный и ценный экспонат музея в Юрьеве-Польском – это карета с фамильным гербом князей Голицыных, на которой из Москвы раненый Петр Иванович и был доставлен в Симу. Транспорт по тем временам очень дорогой: этот тип карет называли дормез (в переводе с французского «соня»), так как в них раскладывались сиденья и можно было спать. Карета этого типа существенно больше аналогов и запрягалась двумя тройками. Долгое время транспорт находился в имении Голицыных, но после организации музея в Юрьеве-Польском раритетный экспонат передали туда, где он по сей день и находится.

Из имения Голицыных в Симе после того, как усадьба была в начала XX века национализирована, в музей также перевезли старинную мебель и всю обстановку. Эти предметы тоже заняли свое место в экспозиции.

Направляемся в Симу

А мы тем временем закончили осмотр в Юрьеве-Польском. И наш путь лежит в Симу, к месту кончины великого полководца. Это всего 25 километров в сторону Переславля-Залесского. Почему же раненого Багратиона привезли именно сюда и кем ему приходились Голицыны? У Багратиона, который был заядлым картежником, своего имения просто не было, то есть везти его было некуда. К тому же Москва была осаждена и готовилась к эвакуации, и дорога на Владимир была одной из немногих, еще не блокированных врагом. Усадьбой владела дальняя родственница Багратиона – Анна Александровна Голицына (урожденная А.А. Грузинская, внучка грузинского царя Бакара III).

С ней и ее супругом Борисом Андреевичем Голицыным Багратион был очень дружен. Борис Андреевич, кстати, командовал владимирским ополчением в войне 1812 года.

Однако вопреки расхожему мнению Багратион бывал у Голицыных всего дважды в жизни: первый раз его настигло здесь известие о назначении главнокомандующим 2-й Западной армии в войне 1812, когда он по приглашению родственницы приехал в Симу в отпуск. Сюда же его привезли тяжело раненным: Петра Ивановича занесли в особняк с северной стороны и разместили на первом этаже в двух комнатах прислуги (хозяев не было дома). Здесь тяжелобольной в страшных мучения, периодически приходя в сознание, провел последние пять дней своей жизни. Сейчас в комнатах особняка, где умер генерал, расположена детская библиотека.

Первое захоронение

Похоронили героя в усадебной Богоявленской церкви, где был установлен саркофаг с платиновой пластиной (ныне хранится в музее Юрьева-Польского), на коей были высечены слова:

«Князь Петр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высочайшее повеление быть Главнокомандующим 2-й западной армии; из Симы отправился к оной, и будучи ранен в деле при Бородине прибыл опять в Симу и скончался сентября 12 дня».

Далее шла эпитафия, написанная графом Хвостовым:

Прохожий, в Симе зри того героя прах,

Который гром метал на Альпа высотах.

Бог рати он, слуга Отечества и трона,

Здесь кончил жизнь свою, разя Наполеона.

Эта платиновая пластина и по сей день хранится в музее Юрьева-Польского. А вот Богоявленская церковь была разобрана в советское время.

И ныне о месте первоначального захоронения генерала напоминает лишь памятная табличка на церкви Дмитрия Солунского.

Этот храм был построен в XVIII веке, он сохранился и действует. На его ухоженной территории стоит памятник Багратиону. Рядом лежит каменная плита, но она бутафорская. Как мы понимаем, это не могила.

И где же могила?

А ее нет в Симе. Прах Багратиона по велению императора Николая I был перенесен в 1839 году на Бородинское поле. Инициатива перезахоронения принадлежала генерал-лейтенанту, поэту Денису Васильевичу Давыдову, бывшему адъютанту князя. Но на этом злоключения не закончились. В советские годы при взрыве бородинского монумента (новая власть таким образом боролась с наследием царизма) пострадала и могила Багратиона, оказавшаяся в эпицентре взрыва. И не просто пострадала: сотрудники музея буквально собирали разлетевшиеся кости и обрывки одежды генерала по округе. Даже после смерти мятежная и воинственная душа Петра Ивановича никак не могла обрести покой. Сегодня захоронение в порядке. Кстати, «Бородинское поле» – это тоже музей, который можно посетить.

Усадьба Голицыных стала очагом культуры

Как мы уже говорили, усадьба князей Голицыных дошла до наших дней в неплохом состоянии: уцелел каменный господский дом и часть парка. По словам Аллы Комаровой, в прошлом это был роскошный особняк с двумя флигелями, так что здание своей формой напоминало подкову, что символизировало семейное счастье его обитателей.

Строительство, которое начал второй владелец усадьбы – Андрей Михайлович Голицын, стартовало в 1765 году и продолжалось 19 лет. Достраивали начатое уже следующие владельцы. Проект дома был типовым, работал по нему, по всей вероятности, крепостной архитектор. Часть господских покоев была отделана сусальным золотом и обита модными тогда текстильными обоями. Сейчас от подобной роскоши, как мы понимаем, не осталось и следа. Два боковых флигеля были разобраны еще во времена последних владельцев усадьбы, детали интерьеров, включая богатую мраморную лестницу, были утрачены.

В советские годы в особняке Голицыных располагались различные государственные учреждения. А с 1963 года и по сей день здесь находится Симский дом культуры, где в 1991 году при поддержке военно-патриотического общества «Багратион» был организован народный музей П.И. Багратиона. Огромный вклад в наполнение музея внес московский историк Игорь Сергеевич Тихонов, изучавший жизненный путь генерала и первым открывший архивы по нему.

В экспозициях собраны элементы вооружения Отечественной войны 1812 года, редкие книги, копии документов. Именно Игорь Сергеевич помог получить такие уникальные экспонаты, как подлинные ядра и осколки с Бородинского поля, которые современным людям помогают понять, чем именно был ранен Багратион и какую убойную силу имело это оружие.

А вот коллекция копий наград легендарного генерала.

Петр Иванович Багратион был полным кавалером всех высших орденов России того времени. И это еще один уникальный факт его биографии.

Данные копии были переданы в музей из фондов «Мосфильма». Выставленный в музее комплект наград использовался при съемках фильма «Кутузов» (1943).

Державень, Отрок, Гудец

Одновременно со строительством дома в 1765 году был заложен шикарный парк усадьбы в «весральском» стиле, который раскинулся до самой реки Симки. Здесь росли и хвойные, и лиственные деревья: ели, березы, липы, дубы. Сегодня частично сохранилась только дубовая аллея. Это восемь деревьев, которым, по словам хранителя музея, не менее 200 лет.

Интересно, что сотрудники ДК каждому дереву дали свое имя: Державень — самый приземистый и широкий, Древень — самый высокий (30 метров), Отрок – самый маленький, Гудец начинает «петь», когда в его дупло задувает ветер.

А еще есть Стражень Древень, Вежень, Добрень и Мудрень. Можно приехать и лично познакомиться с каждым!

Приезжайте обязательно и окунитесь в уникальную атмосферу старинной усадьбы, судьба которой напрямую связана с историей нашей Родины. Нам очень понравилось!

Вот таким получился наш маршрут: