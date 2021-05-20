Пособия беременным и неполным семьям: кому и сколько будут платить?

С 1 июля 2021 года вводится новый вид выплат – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Выплаты будут со дня достижения ребенком восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие выплачивается со дня обращения.