Пособия беременным и неполным семьям: кому и сколько будут платить?

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Какие выплаты и пособия появятся в ближайшее время
Государственная Дума РФ приняла закон, положения которого устанавливают новые меры адресной поддержки семей с детьми. Реализация социально значимых законодательных инициатив должна начаться в ближайшее время. Одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Вторая вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Его будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей. Подробнее об этих поправках читайте в материале «Призыва».
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Ежемесячное пособие беременным, вставшим на учет на ранних сроках
Закон предусматривает, что женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года будет выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие. Оно составит 50 % от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.
Ежемесячное пособие будет назначаться ПФР. Оно будет выплачиваться:
- за период, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности – в случае ее обращения за указанным пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации;
- за период, начиная с месяца ее обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности – в случае ее обращения за указанным пособием по истечении 30 дней со дня постановки на учет в медицинской организации.
Перечень документов, необходимых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении в ближайшее время установит Правительство РФ.
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Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет из неполных семей
С 1 июля 2021 года вводится новый вид выплат – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ. Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.
Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.
Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.
Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.
Выплаты будут со дня достижения ребенком восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие выплачивается со дня обращения.
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Пособие по больничному по уходу за ребенком в размере 100% заработка
Еще одна поправка в закон касается пособия по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет. С 1 сентября 2021 года оно будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка. Это в первую очередь обеспечит социальную защиту матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru