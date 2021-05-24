Преподобный Никита Переяславский: из злодея в святые

В 1152 году князь Юрий Долгорукий перенес город Переяславль и каменный храм во имя Всемилостивого Спаса на новое место. На покрытие издержек князя требовался усиленный сбор податей. Руководил этими сборами уроженец Переяславля Никита, с молодых лет отличавшийся жестоким характером. Он нещадно грабил жителей и причинял много зла, собирая огромные суммы денег для князя и для себя. По своей ловкости и умению ладить с властителями города он не боялся ни доносов, ни наказаний за неправду. Так длилось много лет. Но милосердный Господь, желающий спасти всех грешников, и Никиту привёл к покаянию.

Резкий поворот судьбы

Однажды, окончив свои занятия, он во время вечернего богослужения пришёл в церковь и услышал там прочтенные слова пророка Исайи:

«Тако глаголет Господь: измыйтеся и чисты будете, отымите лукавства от душ ваших… Научитеся добро творити… избавите обидимаго, суде сиру (защитите сироту) и оправдите вдовицу» (Ис. 1, 16-17).

В этих словах послышался Никите голос Божий, обращённый прямо к нему, и вот теперь мгновенно предстали перед ним все его неправды и беззакония. С сердечным трепетом Никита выскочил из храма и глубоко озабоченный возвратился в свой дом.

Всю ночь Никита провёл без сна, волнуемый мыслями о своей грешной жизни. На другой день по своей привычке он отправился к своим друзьям, развеселился в их обществе и просил их отобедать у него. Когда его жена стала готовить обед для угощения гостей, то вдруг увидела, что в кипящем котле пенится кровь и всплывают на поверхность то человеческие головы, то рука, то ступни ног. В ужасе позвала она мужа, и Никита увидел то же самое. Внезапно в нём пробудилась уснувшая совесть, и он ясно осознал, что своими поборами поступает как убийца. Оставил Никита жену, детей, несправедливо приобретённое богатство и ушёл из дома.

В трёх верстах от Переяславля стоял монастырь во имя святого великомученика Никиты (в настоящее время Никитский монастырь), туда и пришёл потрясённый страшным видением мужчина. Со слезами он припал к ногам игумена: «Спаси погибающую душу!» Тогда игумен решил испытать искренность его покаяния и дал первое послушание: три дня стоять при монастырских воротах и исповедовать всем приходящим грехи свои. С глубоким смирением и искренним раскаянием Никита исполнял первое послушание.

Через три дня игумен вспомнил о нём и послал инока посмотреть, что он делает у монастырских ворот. Но инок не нашёл Никиты на прежнем месте, а обнаружил его лежащем в болоте: он был покрыт комарами и мошками, тело его было в крови. Тогда сам игумен с братией пришёл к добровольному страдальцу и спросил: «Сын мой! Что ты делаешь с собой?» «Отче! Спаси погибающую душу!» — отвечал тот. Игумен одел Никиту во власяницу, сам ввёл в монастырь и постриг в монашество.

Мученический подвиг

С тех пор инок Никита проводил дни и ночи в молитве, чтении Псалтыри и житий великих подвижников. По благословению настоятеля Никита возложил на себя тяжелые вериги, выкопал глубокую круглую яму и там, возложив на главу каменную шапку, стал, подобно древним столпникам, на пламенную молитву. В обитель к преподобному, к чудному столпу его, стали стекаться разные люди.

Великий сподвижник всем подавал просимое, никто не уходил от него без тех или иных милостей.

Так, подвизаясь в обители великомученика Никиты, преподобный Никита и сам завершил жизнь мученической кончиной. Однажды ночью родственники инока, приходившие к нему для благословения, прельстились его блестевшими веригами и крестами, приняв их за серебряные, и решили овладеть ими. В ночь на 24 мая 1186 года они разобрали покрытие столпа, убили подвижника, сняли с него кресты и вериги, завернули их в грубую холстину и убежали.

Перед утренним богослужением пономарь, пришедший за благословением к иноку Никите, обнаружил разобранную крышу и сообщил об этом игумену. Игумен с братией поспешил к столпу преподобного и увидел убитого святого, от тела которого исходило благоухание. Убийцы инока Никиты остановились на берегу реки Волги, чтобы поделить украденное, но с удивлением увидели, что это не серебро, а железо, и бросили вериги в Волгу.

В ту же ночь Симеон, благочестивый старец Ярославского монастыря во имя святых апостолов Петра и Павла, увидел над Волгой три ярких луча света. Он сообщил об этом настоятелю монастыря и старейшине города. Священники и многочисленные горожане, сошедшие к реке, увидели три креста и вериги «яко древо в водах волжских плавающие». С благоговением и молитвами вериги перенесли в обитель великомученика Никиты и положили на гроб преподобного Никиты Столпника.

Почитание преподобного

Около 1420-1425 годов святитель Фотий, митрополит Московский, благословил открыть мощи преподобного Никиты. Игумен монастыря с братией совершил молебен, затем открыли бересту, которой было обернуто нетленное тело, но вдруг могила закрылась землей, и мощи остались под спудом. Над людьми внезапно разразилась страшная буря и выбросила из могилы всех, копавших её. От этой бури многие падали и получали повреждения на теле, а некоторые от великого страха лишались даже рассудка.

Так до XXI века мощи преподобного Никиты пребывали в земле. В 2000 году они были обретены по благословению патриарха Алексия II и находятся теперь в Благовещенском храме Никитского монастыря Переславля-Залесского. Вместе с веригами Никиты они доступны для поклонения верующим.

В середине XVI века почитание Никиты Столпника стало общегосударственным. Оно было связано с личным отношением царя Ивана IV к преподобному. В это время появляются новые редакции Жития Никиты с описанием прижизненных и посмертных чудес, наличие которых было необходимо как для официальной канонизации, так и для повсеместного прославления преподобного. Одна из них, так называемая Основная, приписывается известному книжнику XVI века митрополиту Афанасию, другая составлена игуменом Никитского монастыря Вассианом.

Преподобный Никита Столпник почитается в Соборе владимирских святых, так как Переславль-Залесский до 1929 года был уездным городом Владимирской губернии.

Чудеса Никиты Столпника

За свою подвижническую жизнь и искреннее раскаяние Никита получил от Бога дар чудотворений. Слух о необычайном подвижничестве преподобного, а равно и о его чудотворениях прошел по всей русской земле. Отовсюду стали приходить к нему недужные, среди них был черниговский князь Михаил Всеволодович (1179-1246 гг.), впоследствии прославившийся как мученик и исповедник. С юного возраста он был слаб, и никто из врачей не мог ему помочь укрепить здоровье. Узнав про Никиту, князь прибыл из Чернигова в Переславль-Залесский.

Князь Михаил остановился неподалеку от Никитской обители и послал одного из своих бояр к иноку Никите с просьбой исцелить князя. Инок Никита, видя искреннюю веру и усердие князя, дал посланнику жезл, сказав, что отправляет его как врачевство для недужного князя Михаила: пусть возьмет его в руки и получит исцеление. Боярин вернулся, вручил князю жезл, и только он принял его в свои руки, как почувствовал себя совершенно здоровым. В память о чудесном исцелении князь Михаил Черниговский тогда же повелел водрузить крест на том самом месте, где исцелился, с указанием года: «лета 6694» (1186 год). Об этом чудесном исцелении сказано в Степенной книге и, по свидетельству ее автора, крест тот был еще цел в конце XVI века. Позднее на этом месте была построена часовня, названная Черниговскою по имени князя Михаила Черниговского.

Около 1515 года переславский дьякон Евстафий лишился рассудка, но сразу исцелился, когда на него возложили железные вериги святого Никиты Столпника. В 1884 году Иван Федорович Турков после молитвы преподобному Никите получил исцеление от телесной слабости.