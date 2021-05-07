Праздничные концерты в День Победы пройдут под открытым небом

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-2019 по итогам заседания оперативного штаба главам администраций городских округов и муниципальных районов во Владимире рекомендовано не проводить пешие парады, прохождения колонн военной техники и торжественные собрания с участием ветеранов. Шествие участников акции «Бессмертный полк» решено перевести в онлайн-формат.

При этом с соблюдением мер эпидемиологической безопасности будут организованы мемориальные возложения венков и цветов к воинским захоронениям, обелискам и памятникам участникам Великой Отечественной войны, а также мероприятия во дворах. С учётом позиции Роспотребнадзора праздничные события и концерты будут проходить рассредоточено, на небольших площадках. «Призыв» подготовил для своих читателей подробную афишу праздничных мероприятий.