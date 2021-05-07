Праздничные концерты в День Победы пройдут под открытым небом

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Афиша культурных событий
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости COVID-2019 по итогам заседания оперативного штаба главам администраций городских округов и муниципальных районов во Владимире рекомендовано не проводить пешие парады, прохождения колонн военной техники и торжественные собрания с участием ветеранов. Шествие участников акции «Бессмертный полк» решено перевести в онлайн-формат.
При этом с соблюдением мер эпидемиологической безопасности будут организованы мемориальные возложения венков и цветов к воинским захоронениям, обелискам и памятникам участникам Великой Отечественной войны, а также мероприятия во дворах. С учётом позиции Роспотребнадзора праздничные события и концерты будут проходить рассредоточено, на небольших площадках. «Призыв» подготовил для своих читателей подробную афишу праздничных мероприятий.
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Праздничная акция «За день до Победы» 6+
Праздничная программа на Никитском бульваре будет очень насыщенной. Она включает в себя множество интерактивов и тематических площадок. Состоятся творческий вечер «Не прервется связь поколений», награждение участников фотопроекта «В окнах свет — и нет войны!», онлайн-поиск участников ВОВ; мастер-класс по стринг-арту «Победа», мастер-классы «Георгиевская ленточка» и «Открытка Победы». Будут организованы выставка экспонатов поискового движения и тематическая фотозона.
А завершит праздничный вечер открытый кинопоказ фильма «Зоя» в 20.30! Обращаем внимание, что дети младше 17 лет могут присутствовать на кинопоказе в вечернее время только в сопровождении родителей (лиц, их замещающих).
Никитский бульвар
8 мая в 18.00
Вход свободный
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«Майский вальс на Георгиевской» 6+
На открытой площадке во дворике Центра классической музыки состоится концерт Городского духового оркестра под управлением Артема Маркина. Это не обычный концерт оркестра, а открытая танцевальная площадка под музыку военных песен и вальсов. В концерте примут участие солисты Центра классической музыки Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова, а также Ансамбль мажореток Городского духового оркестра. В программе прозвучат произведения: А. Арутюнов. «Победа»; И. Лученок. «Майский вальс»; А. Пахмутова. «Нежность»; М. Блантер. «В городском саду»; К. Листов. «Севастопольский вальс» и др.
Дворик Центра классической музыки: ул. Большая Московская, 28
8 мая в 17.00
Вход свободный
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День Победы в парке «Дружба» 0+
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Праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет» 6+
День Победы — один из самых главных и почитаемых праздников в России. Именно этот день стал для всех нас праздником величайшего подвига советского народа в самой страшной войне в истории человечества. Областной Дворец культуры и искусства подготовил к этому памятному событию праздничный концерт «Победа в сердце каждого живет», в котором примут участие его лучшие творческие коллективы.
Площадь перед ОДКИ: ул. Диктора Левитана, 4
9 мая в 11.00
Вход свободный
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«Праздник Победы». Концерт к 76-летию Великой Победы 6+
Песни Великой Отечественной войны и теперь, спустя много лет, по-прежнему волнуют души и любимы людьми разных поколений. С первого дня войны и до праздничного победного салюта они всегда были с солдатами, помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух воинов.
Фронтовые песни и десятки новых песен, написанных уже после войны и посвященных Победе, прозвучат в исполнении артистов филармонии, которые, как и фронтовые агитбригады, знают: после службы, как после боя, «сердце просит музыки вдвойне».
Площадь перед филармонией: пр-кт Ленина, 1
9 мая 12.00
Вход свободный
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Большой праздничный концерт 6+
Городской Дворец культуры приглашает на большой праздничный концерт, посвященный одному из самых важных праздников — Дню Победы! В нем примут участие: Академический хор, вокальный ансамбль «Бэби-Джаз», ансамбль современного танца «Виктория», ансамбль танца «Владимирец», вокальный проект «Деффчонки», фольклорный ансамбль «Жаворонки», молодежный хореографический ансамбль «Звоны», танцевальный коллектив «Торри», фольклорный ансамбль «Чибатуха».
Летняя сцена ГДК: ул. Горького, 54
9 мая в 12.00
Вход свободный
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«День Победы» в Загородном )+
Гости праздника смогут принять участие в поздравлениях у «Открытого микрофона» и конкурсе семейного рисунка «Мир без войны». В этот день пространство парка превратиться в весеннюю музыкальную эстраду, где любой желающий сможет поздравить всех с праздником и даже исполнить песню военных лет на сцене. Кульминацией события станет традиционный «запуск бумажных голубей» как символа памяти и благодарности солдатам, погибшим за спасение нашей Родины.
Парк культуры и отдыха «Загородный»: Судогодское ш., 4
9 мая в 12.00
Вход свободный
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«Да здравствует Победа!» Поэтический вечер 6+
В День Победы на Театральной площади, возле памятника провинциальным актерам, состоится поэтический вечер, посвященный скорбным дням Великой Отечественной войны и Дню Победы. Актеры Владимирского театра драмы прочитают стихи поэтов-фронтовиков, стихи о войне, о верности, о солдатской судьбе. В литературном вечере примут участие как звезды владимирской сцены, так и молодые артисты.
Прямую трансляцию поэтического вечера можно будет посмотреть на странице театра «ВКонтакте» и на портале Культура РФ.
Театральная площадь
9 мая в 17.00
Вход свободный
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/gdk33