Пожар вспыхнул в студенческом общежитии ВлГУ

Сегодня днем в одном из студенческих общежитий Владимирского Государственного университета начался пожар. Сигнал о возгорании в доме №7 «в» на проспекте Строителей поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 12.19. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. К тому моменту на седьмом, восьмом и девятом этажах здания наблюдалось сильное задымление.

—Пожарные в составе звеньев газодымозащиты обнаружили очаг пожара на 7-ом этаже в одном из блоков. Горели постельные принадлежности, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. — Благодаря слаженным действиям пожарных огонь был оперативно локализован на небольшой площади и быстро ликвидирован.

К месту возгорания было направлено 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Площадь пожара составила три квадратных метра. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС.

50 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно до прибытия пожарных.

Обошлось без пострадавших. Пятьдесят человек успели самостоятельно эвакуироваться из здания общежития еще до прибытия пожарно-спасательные подразделений. Многие студенты в эти дни разъехались по домам. С 1 по 10 мая во Владимирском государственном университете были объявлены нерабочие и неучебные дни.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре во Владимире 6 мая погибла 67-летняя женщина. Загорелся многоквартирный дом в Октябрьском военном городке. С помощью специальных устройств из квартир второго и третьего этажей пожарные спасли троих человек. Еще 20 жителей дома эвакуировали. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении. Это частая причина пожаров. Недавно из-за этого погибли отец и сын 1940 и 1967 годов рождения. Трагедия произошла в Вязниках, там загорелся частный дом. Еще один пожар с трагическими последствиями произошел 7 мая утром в селе Суворотское Суздальского района. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Погиб хозяин квартиры, мужчина 1971 года рождения.