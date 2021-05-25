Появилась информация о возбуждении уголовного дела против вице-губернатора Романа Годунина

Федеральные СМИ сообщили о том, что в отношении заместителя губернатора Романа Годунина (на фото — в центре) возбудили уголовное дело. В частности, информацию дало РИА Новости. При этом агентство сослалось на источник в правоохранительных органах. Официальной информации на сайте Следственного управления СК РФ по Владимирской области пока нет.

Возбуждение нынешнего дела, якобы, связано с картельным сговором, о котором «Призыв» сообщил почти два месяца назад. Роман Годунин, как указывают информационные источники, выступил подстрекателем незаконных действий сторон, участвовавших в торгах. Торги проводились за право осуществить подрядные работы по строительству Рпенского проезда во Владимире.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи рублей.

1 апреля нынешнего года Следственное управление СКР и управление ФСБ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Он подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенской магистрали. Руководителю дорожной организации инкриминируют действия по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.

— Головин Р.В., преследуя цель обеспечить свою победу в электронном аукционе по строительству автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, заключил с руководством фирмы конкурента, т.е. между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, — сообщило УФСБ по Владимирской области.

В результате действий гендиректора дорожно-строительной организации государство не смогло сэкономить при проведении торгов.

Позже, 29 апреля, Владимирское управление антимонопольной службы России подтвердило, что во время торгов по Рпенскому проезду в областном центре был нарушен закон о конкуренции. Участники ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП», якобы, вступили в сговор. Они заключили и реализовали незаконное соглашение, которое было направлено на поддержание цен на торгах на строительство Рпенского проезда. А это нарушение антимонопольного законодательства.

Доказательством картельного сговора, по мнению УФАС, стала единая модель поведения между подрядчиками. Они подавали ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта.

— Наряду с этим отсутствовала экономическая обоснованность действий хозяйствующих субъектов, подтверждено наличие взаимодействия между «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» в период до аукциона путем телефонных переговоров и личных встреч, а также последующего их взаимодействия в период после подведения итогов аукциона, — сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.